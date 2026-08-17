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媽媽崩潰孩子也哭了！香港一家遊嘉義遇插曲 警深夜伸援手

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

香港一家三口來台旅遊，39歲韓姓女子疑因初到陌生環境、溝通不順，一時情緒崩潰，晚間蹲坐嘉義高鐵站附近道路哭泣，12歲孩子見母親難過也跟著落淚。警方獲報到場安撫，考量夜間道路車流安全，先將一家人帶回派出所休息，再協助搭計程車返回旅社。

嘉義縣水上分局表示，太保聯合所警員陳毓憲、黃韙霆日前晚間8時至10時執行巡邏勤務，接獲民眾報案，高鐵站附近保鐵十二路有民眾疑似情緒失控，蹲坐在道路上大哭，立即趕往查看。

警方到場後，發現韓女情緒仍相當不穩，不斷哽咽哭泣，身旁約12歲的孩子看到母親如此，也急得哭了起來；42歲丈夫林男則忙著安撫妻兒，同時向警方求助。

林男告訴警方，一家人來自香港，趁孩子放假期間到台灣觀光，妻子初次來到陌生環境，加上溝通不順，一時難以適應，內心感到不安，情緒突然崩潰，才會無助地蹲坐路旁哭泣。

員警持續陪伴、安撫韓女，待她情緒逐漸平復後，考量當時天色昏暗、現場光線不足，且道路仍有車輛往來，讓一家人繼續留在路旁並不安全，因此先帶回派出所休息並提供茶水。

待一家人狀況穩定後，員警協助聯繫計程車，讓他們平安返回下榻旅社。林男對警方在一家人最慌亂時伸出援手表示感謝。

韓姓女子情緒逐漸平復後，警方考量夜間道路安全，先將一家人帶回派出所休息，再協助搭車返回旅社。圖／警方提供
韓姓女子情緒逐漸平復後，警方考量夜間道路安全，先將一家人帶回派出所休息，再協助搭車返回旅社。圖／警方提供

港籍韓姓女子來台旅遊期間，晚間疑因一時難以適應陌生環境，情緒崩潰蹲坐嘉義高鐵站附近道路哭泣，警方到場安撫協助。圖／警方提供
港籍韓姓女子來台旅遊期間，晚間疑因一時難以適應陌生環境，情緒崩潰蹲坐嘉義高鐵站附近道路哭泣，警方到場安撫協助。圖／警方提供

嘉義 香港 媽媽

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