影／國歌都不會唱還想偷渡加拿大 男持假護照轉機遭識破

一名斯里蘭卡籍男子於13日持偽造加拿大護照，企圖經桃園國際機場轉機前往加拿大多倫多，糟長榮航空地勤發現旅行文件異常，通報移民署國境事務大隊處理，移民官查驗後確認為偽造的護照，而且男子連加拿大國歌都不會唱，依國際慣例遣返前一站新加坡。

國境事務大隊特殊勤務隊長康慶年接受表示，日前接獲長榮航空地勤人員通報，一名來台轉機的斯里蘭卡籍男子所持之旅行證件及訂位行程疑有異常，男子面對到場了解的移民官還盛氣凌人，除了否認證件來源不法甚至反問「證件有什麼問題，不要耽誤我的行程」等，企圖掩飾持用偽造護照情事。

康慶年指出，移民官憑藉專業證照鑑識及執法技巧，檢視護照防偽特徵並比對男子身分資料，確認加拿大護照具有多項偽造跡象。且男子對於加拿大首都、住址及國歌等身分查核問題均無法回答，遭移民官揭穿冒用身分企圖，最後才坦承為斯里蘭卡籍，並從行李取出真正的斯里蘭卡護照。

康慶年說，男子供稱支付1萬美元（約新台幣32萬元）向人蛇集團購買偽造加拿大護照，並由對方安排旅行路線及機票，企圖利用國際轉機前往加拿大工作，身分遭識破男子後一改先前態度請求放行，還稱偷渡費用是由親友籌借急於赴加工作還債，國境事務大隊經調查後依國際慣例遣返前一站新加坡。

國境事務大隊大隊長林清芬指出，大隊持續強化證照辨識、人臉比對及口詢查驗能力，並與航空業者及國內外移民執法機關合作，防堵不法人士利用台灣作為跨境犯罪轉運節點，以維護國境安全及強化國境管理秩序。

斯里蘭卡籍男子使用偽造的加拿大護照被識破，遣返回出發地新加坡。圖/國境事務大隊提供

斯里蘭卡籍男子原本的護照。圖/國境事務大隊提供