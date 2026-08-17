快訊

1.7萬讚折1.7萬拒出貨！喜傑獅二審大逆轉 「機械反應」不算交易

為3子存入教育基金2300萬 陳幸妤：趙建銘離婚後遲不歸還

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義檜意森活村前轎車撞車後四輪朝天 75歲女駕駛送醫

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

婦人車輛翻覆在<a href='/search/tagging/2/嘉義' rel='嘉義' data-rel='/2/147406' class='tag'><strong>嘉義</strong></a>市<a href='/search/tagging/2/檜意森活村' rel='檜意森活村' data-rel='/2/229351' class='tag'><strong>檜意森活村</strong></a>前四腳朝天，適逢周末假日人潮，附近交通一度大亂。圖／嘉義市消防局提供
婦人車輛翻覆在嘉義市檜意森活村前四腳朝天，適逢周末假日人潮，附近交通一度大亂。圖／嘉義市消防局提供
昨天下午嘉義市檜意森活村前發生車禍，75歲婦人駕車行經現場，與另輛汽車發生擦撞後翻覆、四輪朝天。婦人肢體及臉部疼痛，所幸意識清楚，送醫院治療。適逢周末觀光人潮期間，翻覆車輛橫在車道上，交通一度受阻，事故原因警方調查中。因駕駛是75歲長者，高齡者行車安全再度引起關注。

嘉義市消防局表示，救災救護指揮科昨天下午2時31分接獲民眾報案，檜意森活村前發生車禍，有民眾受傷需要救援，立即派遣第二消防大隊東區分隊救護車前往。

救護人員抵達時，發現2輛汽車發生擦撞，其中年約75歲婦人駕駛的汽車已翻覆在道路上，在旁路人協助下自行脫困等待救援。

婦人向救護人員表示，當時駕車行經該路段，前方汽車突然從路邊駛出，她見狀煞車不及，直接撞上對方車輛後翻覆。婦人主訴肢體及臉部疼痛，意識清楚，救護人員給予生命徵象量測、包紮止血、保暖及心理支持等處置，再送往嘉義基督教醫院治療。

婦人車輛翻覆後四輪朝天，橫在車道上，附近還有其他車輛及遊客往來。事故地點位於檜意森活村前，周末觀光人車較多，所幸事故未造成更嚴重傷亡。

近來高齡駕駛交通安全議題持續受到關注，這起事故的75歲婦人也屬高齡駕駛。不過，目前僅能確認兩車發生擦撞及婦人車輛翻覆，究竟是起駛車輛未注意來車、婦人反應不及，或有其他因素，仍須由警方依監視器、行車記錄器及現場跡證調查，不能僅因駕駛年齡認定肇事原因。

消防局提醒，觀光熱區周末人車較多，駕駛行經路口或路邊停車密集路段應降低車速，隨時注意周邊行人及車輛動態，避免事故發生。

嘉義市檜意森活村前發生汽車擦撞翻覆事故，75歲女傷者肢體及臉部疼痛，救護人員到場處置後送醫。圖／嘉義市消防局提供
嘉義市檜意森活村前發生汽車擦撞翻覆事故，75歲女傷者肢體及臉部疼痛，救護人員到場處置後送醫。圖／嘉義市消防局提供

昨天下午嘉義市檜意森活村前發生車禍，75歲婦人駕駛的汽車碰撞後翻覆、四輪朝天。圖／嘉義市消防局提供
昨天下午嘉義市檜意森活村前發生車禍，75歲婦人駕駛的汽車碰撞後翻覆、四輪朝天。圖／嘉義市消防局提供

嘉義 檜意森活村 車禍

延伸閱讀

影／詭異！BMW女自撞電桿疑毒駕棄車 竟搜出滿車爆竹

影／高雄轎車闖紅燈連環撞！撞2車再撞賓士釀3傷 現場混亂駕駛被測出毒駕

影／苗栗縣頭份市機車撞曳引車尾 22歲男騎士「整車没入」慘死

男涉毒駕闖紅燈致4車受損釀3傷 高雄警逮人送辦

相關新聞

影／國歌都不會唱還想偷渡加拿大 男持假護照轉機遭識破

一名斯里蘭卡籍男子於13日持偽造加拿大護照，企圖經桃園國際機場轉機前往加拿大多倫多，糟長榮航空地勤發現旅行文件異常，通報移民署國境事務大隊處理，移民官查驗後確認為偽造的護照，而且男子連加拿大國歌都不會唱，依國際慣例遣返前一站新加坡。

嘉義檜意森活村前轎車撞車後四輪朝天 75歲女駕駛送醫

昨天下午嘉義市檜意森活村前發生車禍，75歲婦人駕車行經現場，與另輛汽車發生擦撞後翻覆、四輪朝天。婦人肢體及臉部疼痛，所幸意識清楚，送醫院治療。適逢周末觀光人潮期間，翻覆車輛橫在車道上，交通一度受阻，事故原因警方調查中。因駕駛是75歲長者，高齡者行車安全再度引起關注。

影／苗栗縣頭份市機車撞曳引車尾 22歲男騎士「整車沒入」慘死

一輛機車昨天中午在苗栗縣頭份市正興路，撞上停在避車彎路邊曳引車尾插入車斗，22歲盧姓男騎士頭部受重創，送醫仍傷重不治，警方初步調查機車不明原因直撞，肇事原進一步釐清中。

影／高雄黑白2車中山路迴轉畫面曝 有無危駕？警方說話了

高雄有網友拍下一輛黑色休旅車和白色轎車在高雄機場旁的中山路追逐迴轉畫面PO網，狠酸兩車追逐甩尾還失控，有網友直指，這是機場營業車「闖紅燈」的日常；警方檢視影像指，兩車未依規定迴轉，其中黑車疑失控打滑驟停路中，已涉危險駕駛行為。

77歲翁要提500萬買台積電…行員報警 兒女均在場幫證實

屏東縣里港警分局大平派出所接獲里港鄉農會通報，77歲許姓老翁臨櫃提款領500萬元台幣，要用來投資台積電股票，行員擔心遭投資詐騙，依關懷提問機制通報警方，警方到場發現，老翁的相關投資均屬正常，沒有遭詐騙或假投資，並藉機宣導常見假投資詐騙手法。

媽媽崩潰孩子也哭了！香港一家遊嘉義遇插曲 警深夜伸援手

香港一家三口來台旅遊，39歲韓姓女子疑因初到陌生環境、溝通不順，一時情緒崩潰，晚間蹲坐嘉義高鐵站附近道路哭泣，12歲孩子見母親難過也跟著落淚。警方獲報到場安撫，考量夜間道路車流安全，先將一家人帶回派出所休息，再協助搭計程車返回旅社。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。