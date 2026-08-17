嘉義檜意森活村前轎車撞車後四輪朝天 75歲女駕駛送醫

婦人車輛翻覆在嘉義市檜意森活村前四腳朝天，適逢周末假日人潮，附近交通一度大亂。圖／嘉義市消防局提供 昨天下午嘉義市檜意森活村前發生車禍，75歲婦人駕車行經現場，與另輛汽車發生擦撞後翻覆、四輪朝天。婦人肢體及臉部疼痛，所幸意識清楚，送醫院治療。適逢周末觀光人潮期間，翻覆車輛橫在車道上，交通一度受阻，事故原因警方調查中。因駕駛是75歲長者，高齡者行車安全再度引起關注。

嘉義市消防局表示，救災救護指揮科昨天下午2時31分接獲民眾報案，檜意森活村前發生車禍，有民眾受傷需要救援，立即派遣第二消防大隊東區分隊救護車前往。

救護人員抵達時，發現2輛汽車發生擦撞，其中年約75歲婦人駕駛的汽車已翻覆在道路上，在旁路人協助下自行脫困等待救援。

婦人向救護人員表示，當時駕車行經該路段，前方汽車突然從路邊駛出，她見狀煞車不及，直接撞上對方車輛後翻覆。婦人主訴肢體及臉部疼痛，意識清楚，救護人員給予生命徵象量測、包紮止血、保暖及心理支持等處置，再送往嘉義基督教醫院治療。

婦人車輛翻覆後四輪朝天，橫在車道上，附近還有其他車輛及遊客往來。事故地點位於檜意森活村前，周末觀光人車較多，所幸事故未造成更嚴重傷亡。

近來高齡駕駛交通安全議題持續受到關注，這起事故的75歲婦人也屬高齡駕駛。不過，目前僅能確認兩車發生擦撞及婦人車輛翻覆，究竟是起駛車輛未注意來車、婦人反應不及，或有其他因素，仍須由警方依監視器、行車記錄器及現場跡證調查，不能僅因駕駛年齡認定肇事原因。

消防局提醒，觀光熱區周末人車較多，駕駛行經路口或路邊停車密集路段應降低車速，隨時注意周邊行人及車輛動態，避免事故發生。

嘉義市檜意森活村前發生汽車擦撞翻覆事故，75歲女傷者肢體及臉部疼痛，救護人員到場處置後送醫。圖／嘉義市消防局提供