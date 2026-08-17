國道3號北向60公里處大溪路段埔頂隧道發生4車連環撞事故。圖：讀者提供

國道3號北向60公里處大溪路段埔頂隧道昨(16)日下午13時33分許發生4車連環撞事故，一台自小客車才剛駛入隧道不久，不慎撞擊前方的自小客車，被撞的車輛再往前推撞另2台自小客車。國道警察獲報到場處理，現場共3人受傷，送往恩主公醫院治療，所幸均無生命危險。現場於1小時內排除。

一台自小客車才剛駛入隧道不久，不慎撞擊前方的自小客車，被撞的車輛再往前推撞另2台自小客車。圖：讀者提供

警方說明，41歲張姓男子駕駛自小客車行駛內側車道時，疑因未保持行車安全距離撞擊前方31歲葉姓男子駕駛之自小客車，致該車往前撞擊前方42歲張姓男子駕駛之自小客車及29歲康姓男子駕駛之自小客車而肇事，現場3人受傷，均送往恩主宮醫院檢傷。經警方實施酒測檢查，當事人均無飲酒情形。現場於14時26分排除。有關詳細肇事原因，尚待警方進一步調查釐清。

警方呼籲，用路人應遵守交通規則，高速公路事故最常見的肇事因素就是未保持安全距離，除處罰3000至6000元，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。隨時注意前方動態，請務必加大與前車的安全距離，預留充足的反應時間，確保行車安全，避免事故發生。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】撞擊瞬間曝！國3大溪段埔頂隧道4車連環撞 3人送醫