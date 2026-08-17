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影／苗栗縣頭份市機車撞曳引車尾 22歲男騎士「整車没入」慘死

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

一輛機車昨天中午在苗栗縣頭份市正興路，撞上停在避車彎路邊曳引車尾插入車斗，22歲盧姓男騎士頭部受重創，送醫仍傷重不治，警方初步調查機車不明原因直撞，肇事原進一步釐清中。

苗栗縣政府消防局、頭份警察分局尖山派出所昨天中午12點24分接獲報案，頭份市正興路、水源路182巷口發生交通事故，報案人因不敢靠近察看，無法確認傷者狀況，頭份消防分隊人車趕到現場，發現機車撞上曳引車尾受困，臉部嚴重變形並有耳漏、鼻漏，失去呼吸心跳，送醫仍回天乏術。

警方在現場查處，初步調查，盧男騎機車由尖山地區往頭份市區方向行駛，行經事故地點，不明原因直撞詹姓男子（50歲）停在路旁熄火狀態的曳引車車尾，肇事原因釐清中。

頭份分局長郭譯隆呼籲，用路人應注意前方道路及車輛狀況，並依道路環境採取安全車速，並保持足夠反應及煞停距離。

一輛機車昨天中午在苗栗縣頭份市正興路撞上停在彎道路邊曳引車尾插入車斗，22歲盧姓男騎士頭部受重創，送醫仍傷重不治。圖／頭份警察分局提供
一輛機車昨天中午在苗栗縣頭份市正興路撞上停在彎道路邊曳引車尾插入車斗，22歲盧姓男騎士頭部受重創，送醫仍傷重不治。圖／頭份警察分局提供

一輛機車昨天中午在苗栗縣頭份市正興路撞上停在彎道路邊曳引車尾插入車斗，22歲盧姓男騎士頭部受重創，送醫仍傷重不治。圖／頭份警察分局提供
一輛機車昨天中午在苗栗縣頭份市正興路撞上停在彎道路邊曳引車尾插入車斗，22歲盧姓男騎士頭部受重創，送醫仍傷重不治。圖／頭份警察分局提供

一輛機車昨天中午在苗栗縣頭份市正興路撞上停在彎道路邊曳引車尾插入車斗，22歲盧姓男騎士頭部受重創，送醫仍傷重不治。圖／頭份警察分局提供
一輛機車昨天中午在苗栗縣頭份市正興路撞上停在彎道路邊曳引車尾插入車斗，22歲盧姓男騎士頭部受重創，送醫仍傷重不治。圖／頭份警察分局提供

苗栗 騎士 苗栗縣 曳引車 機車 交通事故

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