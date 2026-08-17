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影／苗栗縣頭份市機車撞曳引車尾 22歲男騎士「整車没入」慘死
一輛機車昨天中午在苗栗縣頭份市正興路，撞上停在避車彎路邊曳引車尾插入車斗，22歲盧姓男騎士頭部受重創，送醫仍傷重不治，警方初步調查機車不明原因直撞，肇事原進一步釐清中。
苗栗縣政府消防局、頭份警察分局尖山派出所昨天中午12點24分接獲報案，頭份市正興路、水源路182巷口發生交通事故，報案人因不敢靠近察看，無法確認傷者狀況，頭份消防分隊人車趕到現場，發現機車撞上曳引車尾受困，臉部嚴重變形並有耳漏、鼻漏，失去呼吸心跳，送醫仍回天乏術。
警方在現場查處，初步調查，盧男騎機車由尖山地區往頭份市區方向行駛，行經事故地點，不明原因直撞詹姓男子（50歲）停在路旁熄火狀態的曳引車車尾，肇事原因釐清中。
頭份分局長郭譯隆呼籲，用路人應注意前方道路及車輛狀況，並依道路環境採取安全車速，並保持足夠反應及煞停距離。
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