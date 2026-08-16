國1五楊高架小客車追撞肇逃 3失聯移工遭攔獲送專勤隊收容

國道1號五楊高架南向中壢段今天下午發生追撞事故，肇事3名越南籍失聯移工步行離場後，由合法居留的越南籍武姓女子接駁離去；經警循線攔查帶回，將3人送移民署專勤隊收容。

國道公路警察局第一公路警察大隊晚間表示，這起事故發生於今天下午5時42分，地點位於五楊高架南向64.2公里中壢路段，越南籍36歲阮姓男子駕駛友人小客車，因未保持安全距離，撞上47歲鄭姓男子駕駛的小客車，事故占用內側車道。

第一公路警察大隊接獲通報後，經與報案人聯繫後得知，肇事車輛駕駛及乘客共3名已由內側路肩離去，警方調閱監視系統畫面，發現阮男與2名越南籍乘客從內側路肩離開，隨後搭乘白色小客車離去，巡邏車趕赴攔查，將人車帶回分隊查處。

警方初步調查研判，阮男駕駛小客車因未保持安全距離，碰撞前方鄭男駕駛的小客車因而肇事，雙方駕駛酒測值均為零。阮姓男駕駛及2名乘客皆為越南籍失聯移工，至於白色小客車駕駛為阮男友人、擁有合法居留的越南籍39歲武姓女子，事故部分依規定處理；至於阮姓駕駛與乘客共3名失聯移工後續移送移民署專勤隊收容。