快訊

被前任公開私約AV女優！Joeman火速道歉：我不是一個很好的對象

前女友蕭伊不忍了！公開Joeman超渣行徑 私約AV女優

烏克蘭發動今年最大空襲！俄擊落逾800架無人機 至少6人喪生

聽新聞
0:00 / 0:00

滿州虎頭蜂釀2死1重傷 搜救人員穿捕蜂衣「走進沒有路的山」

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣滿州鄉發生虎頭蜂攻擊釀2死1重傷，由於事故路途遙遠，地形崎嶇陡峭、林木密布，又下著大雷雨，虎頭蜂危險因子仍在，搜救過程困難重重，光是將重傷張女搬運下山歷時16小時，搜救人員穿著厚重、悶熱捕蜂衣，走進山林中找尋。屏東縣消防局特搜大隊今晚在粉專寫著「穿著捕蜂衣，走進沒有路的山」。

屏東縣消防局特搜大隊在粉專描述這次救援情形，粉專寫到，爬過山的人都知道，山路的累，是一步一步疊上來的。但如果身上還穿著厚重、悶熱的捕蜂衣呢？

特搜大隊指出，這次進入是墾丁國家公園內未開放山域，沒有明確路徑，也缺乏精準座標。「我們一邊判讀地形，一邊留意蜂群；因為沒有人知道，前方是否還有第二個、第三個蜂巢」，抵達受困熱區、完成換裝，在茂密植被中擴大搜索，直到尋獲兩名罹難者。

特搜大隊指出，找到人，只是第一步。從現場搬到原定起降場，至少還要5到6小時以上。面對有限人力、複雜地形，還要同時搬運兩人，原定方案已不可行，只能重新勘查地形，另找較近吊掛點，避開蜂巢與蜂群活動範圍，規畫風險較低的搬運路線。完成包覆固定後，輪流接手，將兩名罹難者一段一段往外搬運，最後抵達新吊掛點，交由空勤直升機完成任務。

現場搜救除要克服惡劣天氣、山區地形，一旁還有虎頭蜂圍繞，昨發現罹難者位置旁邊約5公尺就是虎頭蜂巢。兩名罹難者被發現距離約7、80公尺。

特搜大隊提醒，勿進入未開放山域。遇到蜂群不要揮打，應保護頭頸、迅速離開；遭蜂螫或身體不適，立即撥打119求援；另外，曾有嚴重蜂螫過敏反應或過敏性休克病史的山友，若經醫師評估適合使用腎上腺素自動注射器（如 EpiPen），登山時應依醫囑隨身攜帶，並確認藥品效期及正確使用方式。

屏東縣滿州鄉發生虎頭蜂攻擊釀2死1重傷，該區域未開放的山域，沒有明確路徑。圖／取自屏東縣消防局特搜大隊臉書
屏東縣滿州鄉發生虎頭蜂攻擊釀2死1重傷，該區域未開放的山域，沒有明確路徑。圖／取自屏東縣消防局特搜大隊臉書

今天上午空勤總隊直升機完成吊掛任務，兩名遺體順利載運下山。圖／取自屏東縣消防局特搜大隊臉書
今天上午空勤總隊直升機完成吊掛任務，兩名遺體順利載運下山。圖／取自屏東縣消防局特搜大隊臉書

搜救人員完成任務後，隊員們幫忙脫下悶熱、厚重的捕蜂衣。圖／取自屏東縣消防局特搜大隊臉書
搜救人員完成任務後，隊員們幫忙脫下悶熱、厚重的捕蜂衣。圖／取自屏東縣消防局特搜大隊臉書

搜救人員完成任務後，隊員們幫忙脫下悶熱、厚重的捕蜂衣。圖／取自屏東縣消防局特搜大隊臉書
搜救人員完成任務後，隊員們幫忙脫下悶熱、厚重的捕蜂衣。圖／取自屏東縣消防局特搜大隊臉書

虎頭蜂 屏東 墾丁

延伸閱讀

滿州虎頭蜂攻擊2死1傷 搜救人員穿防蜂衣蜂巢旁搬運遺體 今吊掛下山

屏東滿州虎頭蜂擊人案2死者已找到 天候惡劣無法吊掛明再申請

曾助403地震搜救立功！Wilson之死掀陰謀論 消防局澄清：絕無虐狗情事

老虎殺人！泰國近30年首宗 巡邏員遭猛虎叼走 屍體躺200公尺外溪中

相關新聞

台中市刑大兩線二副隊長涉酒駕拒測 市警局開鍘調為非主管職務

台中市刑大四隊王姓副隊長今天凌晨前往新竹地區與同事餐敘，酒駕上路遭新竹警方查獲，因王男拒測，遭舉發代為保管車輛，市警局今天獲報後，已先調整王男職務，調為非主管職務與服務單位，後續將依法嚴懲，至少可能是一大過處分。

曾助403地震搜救立功！Wilson之死掀陰謀論 消防局澄清：絕無虐狗情事

花蓮縣消防局前消防員近日在網路上質疑搜救犬Wilson死因不單純，更暗示有人虐狗。消防局今天澄清，領犬員品行正直有愛心，與搜救犬互動良好，才能在2年前403地震找到罹難者，去年5月不幸在訓練時墜樓死亡，並無發生虐待情況。

滿州虎頭蜂釀2死1重傷 搜救人員穿捕蜂衣「走進沒有路的山」

屏東縣滿州鄉發生虎頭蜂攻擊釀2死1重傷，由於事故路途遙遠，地形崎嶇陡峭、林木密布，又下著大雷雨，虎頭蜂危險因子仍在，搜救過程困難重重，光是將重傷張女搬運下山歷時16小時，搜救人員穿著厚重、悶熱捕蜂衣，走進山林中找尋。屏東縣消防局特搜大隊今晚在粉專寫著「穿著捕蜂衣，走進沒有路的山」。

上坡失控倒退嚕 男酒駕釀翻車「毫髮無傷」2乘客受傷送醫

高雄市54歲黃姓男子開車沿杉林區大愛路由北往南行駛，在上坡路段疑似失控，整輛車一路倒滑，衝撞路邊回復式導桿後當場翻覆邊坡，車上兩名乘客受傷送醫，警方到場後，發現黃男疑似酒駕，施測後果然超標，依公共危險罪嫌將他逮捕移送法辦。

暑假尾聲北宜公路加強取締 2天攔查107車、15件超速

暑假進入尾聲，為防範青少年山道競速及改裝噪音車擾民，新北市新店分局會同監理、環保單位在北宜公路展開聯合稽查，15、16日上午共攔查汽機車107輛，查獲15件超速、2件跨越雙黃線等違規，另通報8件噪音車。

影／台中驚險車禍影像曝光 機車和轎車碰撞後再撞停等紅燈機車

台中驚險車禍影像曝光，台中市神岡區國道四號聯絡道與浮圳路口日前發生車禍，轎車右轉時與機車碰撞，騎士人車噴飛，再撞上路口停等紅燈機車，一人受傷，警方檢測，駕駛和騎士都無毒酒駕情形，肇事原因仍調查中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。