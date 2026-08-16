滿州虎頭蜂釀2死1重傷 搜救人員穿捕蜂衣「走進沒有路的山」

屏東縣滿州鄉發生虎頭蜂攻擊釀2死1重傷，由於事故路途遙遠，地形崎嶇陡峭、林木密布，又下著大雷雨，虎頭蜂危險因子仍在，搜救過程困難重重，光是將重傷張女搬運下山歷時16小時，搜救人員穿著厚重、悶熱捕蜂衣，走進山林中找尋。屏東縣消防局特搜大隊今晚在粉專寫著「穿著捕蜂衣，走進沒有路的山」。

屏東縣消防局特搜大隊在粉專描述這次救援情形，粉專寫到，爬過山的人都知道，山路的累，是一步一步疊上來的。但如果身上還穿著厚重、悶熱的捕蜂衣呢？

特搜大隊指出，這次進入是墾丁國家公園內未開放山域，沒有明確路徑，也缺乏精準座標。「我們一邊判讀地形，一邊留意蜂群；因為沒有人知道，前方是否還有第二個、第三個蜂巢」，抵達受困熱區、完成換裝，在茂密植被中擴大搜索，直到尋獲兩名罹難者。

特搜大隊指出，找到人，只是第一步。從現場搬到原定起降場，至少還要5到6小時以上。面對有限人力、複雜地形，還要同時搬運兩人，原定方案已不可行，只能重新勘查地形，另找較近吊掛點，避開蜂巢與蜂群活動範圍，規畫風險較低的搬運路線。完成包覆固定後，輪流接手，將兩名罹難者一段一段往外搬運，最後抵達新吊掛點，交由空勤直升機完成任務。

現場搜救除要克服惡劣天氣、山區地形，一旁還有虎頭蜂圍繞，昨發現罹難者位置旁邊約5公尺就是虎頭蜂巢。兩名罹難者被發現距離約7、80公尺。

特搜大隊提醒，勿進入未開放山域。遇到蜂群不要揮打，應保護頭頸、迅速離開；遭蜂螫或身體不適，立即撥打119求援；另外，曾有嚴重蜂螫過敏反應或過敏性休克病史的山友，若經醫師評估適合使用腎上腺素自動注射器（如 EpiPen），登山時應依醫囑隨身攜帶，並確認藥品效期及正確使用方式。

屏東縣滿州鄉發生虎頭蜂攻擊釀2死1重傷，該區域未開放的山域，沒有明確路徑。圖／取自屏東縣消防局特搜大隊臉書

今天上午空勤總隊直升機完成吊掛任務，兩名遺體順利載運下山。圖／取自屏東縣消防局特搜大隊臉書

搜救人員完成任務後，隊員們幫忙脫下悶熱、厚重的捕蜂衣。圖／取自屏東縣消防局特搜大隊臉書