行經雪隧開車左右搖擺 警方攔查毒駕男送辦

高雄市54歲黃姓男子開車沿杉林區大愛路由北往南行駛，在上坡路段疑似失控，整輛車一路倒滑，衝撞路邊回復式導桿後當場翻覆邊坡，車上兩名乘客受傷送醫，警方到場後，發現黃男疑似酒駕，施測後果然超標，依公共危險罪嫌將他逮捕移送法辦。

2026-08-16 17:39