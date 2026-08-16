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行經雪隧開車左右搖擺 警方攔查毒駕男送辦
一輛小貨車今天行經國道5號雪山隧道北向路段時左右搖擺，警方獲報前往盤查後，發現李姓男駕駛涉嫌毒駕，依公共危險罪移送法辦。
目擊者在社群網路貼文指出「現在雪隧，前面貨車超級危險！剛剛還開到緊急通道，然後整路一直壓到線，真的是好險，一路上2、3台都差一點撞到，警察盤查他了」。
國道公路警察局第9公路警察大隊表示，今天上午陸續接獲多名民眾通報，國5雪山隧道北向路段，有1輛白色小貨車行車不穩，警方巡邏車發現後隨即引導這輛小貨車駛下石碇出口，前往第9公路警察大隊石碇駐地盤查，並對57歲李姓男駕駛進行唾液快篩檢，結果呈現陽性反應，涉犯公共危險罪嫌，全案送辦。
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