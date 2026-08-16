台中市刑大兩線二副隊長涉酒駕拒測 市警局開鍘調為非主管職務

台中市刑大四隊王姓副隊長今天凌晨前往新竹地區與同事餐敘，酒駕上路遭新竹警方查獲，因王男拒測，遭舉發代為保管車輛，市警局今天獲報後，已先調整王男職務，調為非主管職務與服務單位，後續將依法嚴懲，至少可能是一大過處分。

台中市警局表示，市刑大四隊王姓副隊長16日勤餘期間至新竹地區與舊屬同事餐敘，凌晨返程途中遭新竹縣新埔警分局員警攔查，因酒測拒測遭舉發、代保管車輛。

市刑大已先行調整王男為非主管職務及服務單位，後續調查將依警察人員駕車安全考核實施要點從重嚴懲，以維護警察風紀決心。

台中市警局表示，後續秉持不掩飾、不庇縱原則，主動積極查處員警風紀案件，絕不護短。

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