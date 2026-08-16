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上坡失控倒退嚕 男酒駕釀翻車「毫髮無傷」2乘客受傷送醫

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市54歲黃姓男子開車沿杉林區大愛路由北往南行駛，在上坡路段疑似失控，整輛車一路倒滑，衝撞路邊回復式導桿後當場翻覆邊坡，車上兩名乘客受傷送醫，警方到場後，發現黃男疑似酒駕，施測後果然超標，依公共危險罪嫌將他逮捕移送法辦。

警方調查，今日下午1時許，黃男開車載著46歲簡姓女子與46歲鄭姓男子行經杉林區大愛路。該路段地勢具有陡坡，黃男在上坡途中車輛突然失去控制，整輛車順著斜坡向後退，撞擊路旁導桿後翻覆。

車禍造成車內簡女與鄭男身體多處擦挫傷，高雄市消防局救護人員獲報趕抵現場後，立即進行急救處置並將兩人送往旗山醫院救治，所幸均無生命危險；至於肇事的黃姓駕駛則幸運毫髮無傷，但他酒測值超標，被依公共危險罪嫌送辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

54歲黃姓男子開車沿杉林區大愛路由北往南行駛，在上坡路段疑似失控，整輛車一路倒滑，衝撞路邊回復式導桿後當場翻覆邊坡。讀者提供
54歲黃姓男子開車沿杉林區大愛路由北往南行駛，在上坡路段疑似失控，整輛車一路倒滑，衝撞路邊回復式導桿後當場翻覆邊坡。讀者提供

54歲黃姓男子開車沿杉林區大愛路由北往南行駛，在上坡路段疑似失控，整輛車一路倒滑，衝撞路邊回復式導桿後當場翻覆邊坡。讀者提供
54歲黃姓男子開車沿杉林區大愛路由北往南行駛，在上坡路段疑似失控，整輛車一路倒滑，衝撞路邊回復式導桿後當場翻覆邊坡。讀者提供

酒駕 失控 乘客 車禍

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