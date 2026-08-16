聽新聞
0:00 / 0:00
暑假尾聲北宜公路加強取締 2天攔查107車、15件超速
暑假進入尾聲，為防範青少年山道競速及改裝噪音車擾民，新北市新店分局會同監理、環保單位在北宜公路展開聯合稽查，15、16日上午共攔查汽機車107輛，查獲15件超速、2件跨越雙黃線等違規，另通報8件噪音車。
新店警方表示，每逢暑假，部分青少年因駕駛經驗不足，加上容易受到同儕影響，在山區道路可能出現超速、跨越雙黃線及改裝排氣管等行為。北宜公路彎道多、坡度大，一旦車速過快，容易增加事故風險，因此將北宜公路列為重點防制路段。
警方近期透過監理、環保及警察三方合作，在北宜公路針對擅自改裝車體、排氣管等進行聯合稽查，並在易肇事路段部署移動式測速勤務，加強取締超速、無照駕駛、壓車違規及未戴安全帽等行為。
新店分局統計，15、16日上午聯合勤務共攔查汽機車107輛，其中舉發超速15件、跨越雙黃線2件、違規變更車體設備6件、擅自改裝LED頭燈1件、無照駕駛1件；另有2輛車因反光標示不全，被責令車主驗車，並通報8件噪音車。
新店分局呼籲，北宜公路彎道及坡度多，車速過快容易發生危險，駕駛人應遵守速限並建立防禦駕駛觀念；後續也將持續規畫勤務，加強取締超速及違規改裝，維護山區道路交通安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。