影／台中驚險車禍影像曝光 機車和轎車碰撞後再撞停等紅燈機車

台中驚險車禍影像曝光，台中市神岡區國道四號聯絡道與浮圳路口日前發生車禍，轎車右轉時與機車碰撞，騎士人車噴飛，再撞上路口停等紅燈機車，一人受傷，警方檢測，駕駛和騎士都無毒酒駕情形，肇事原因仍調查中。

豐原警分局本月12日下午5時27分接獲報案，神岡區國道四號聯絡道與浮圳路發生交通事故，立即派員到場處理。

經員警初步調查，61歲賴姓男子駕駛轎車，沿國道四號聯絡道右轉往浮圳路方向行駛，與沿國道四號聯絡道往三民路方向直行，由46歲宋姓男子騎的機車發生碰撞，宋男所騎機車在碰撞轎車後向前滑行，與停放於待轉區等候紅燈，由21歲林姓男子騎的機車再度發生碰撞。

經查，3名駕駛人均無酒駕毒駕等情形，賴男及林男未受傷，宋男擦挫傷；詳細肇事原因及責任歸屬，將由交通警察大隊進一步調查、分析研判。

豐原交通分隊小隊長洪元閔呼籲，駕駛人行經路口時，應減速慢行並遵循交通號誌依序前進，切莫搶快，尤其車輛轉彎時務必禮讓直行車，確認行進方向及周遭車況安全無虞後再行駛，以確保自身及其他用路人安全。

台中市神岡區國道四號聯絡道與浮圳路日前發生車禍，3車碰撞。圖／警方提供