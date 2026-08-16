曾助403地震搜救立功！Wilson之死掀陰謀論 消防局澄清：絕無虐狗情事

花蓮縣消防局前消防員近日在網路上質疑搜救犬Wilson死因不單純，更暗示有人虐狗。消防局今天澄清，領犬員品行正直有愛心，與搜救犬互動良好，才能在2年前403地震找到罹難者，去年5月不幸在訓練時墜樓死亡，並無發生虐待情況。

該名消防員一連在網路上貼文，懷疑搜救犬Wilson墜樓過世是假消息，貼文指出「特搜大隊大隊長及領犬員出來說，Wilson已經跟我說，當場目睹的人也說了」、「這件事在花蓮早已不是秘密」等，有網友留言直接點名「聽說是領犬員虐狗導致死亡」，引起爭議外，還有人肉搜大隊長與領犬員資料。

消防局長吳兆遠今天表示，去年5月29日發生Wilson突然死亡，據同仁的說法，在訓練時，場地因下雨比較濕滑，加上鐵欄杆門是滑軌式，可能沒關好而打開，Wilson在3樓訓練時不慎墜落過世，身為局長絕對相信同仁的說法，也相信沒有人虐搜救犬。

吳兆遠說，觀察下來，領犬員對Wilson互動很好，一人一狗關係親密，如果有虐狗，狗一定會閃躲，更不可能配合在砂卡礑找到地震罹難者，相信領犬員的為人。

吳兆遠指出，在挑選領犬員上，一定會選品性優良、對狗有愛心，也願意花時間陪狗的隊員，更會進壹步詢問有沒有養過寵物照顧經驗等，不可能把搜救犬交給有疑慮的人。為防止類似事件再次發生，重新檢視並加強訓練場地安全設施，包括高處邊緣防護上鎖，同時修訂搜救犬高風險訓練標準作業程序（SOP），明確規範作業流程與領犬員安全責任。

消防局指出，Wilson出生於民國110年6月18日，同年8月10日於彰化領回花蓮，隨即展開搜救犬基礎訓練，品種為傑克羅素梗犬，是一種來自英國的小型梗犬，原本是用來獵捕狐狸的小獵犬，以聰明、精力充沛和堅定不移的個性著稱。

Wilson活力十足、個性獨立、自主性高，在執行訓練時，需要更多的耐心和技巧，經過1年2個月的訓練後，在111年10月13日通過IRO國際搜救犬初級評量，112年11月23日在台北通過中級評量。

消防局表示，因Wilson生性聰明好動服從訓練難度較高，是花蓮犬隊中唯一尚未獲得IRO高級犬隻，為爭取日後考試佳績，去年5月29日發生當下領犬員輪休放假，仍於訓練基地內訓練Wilson，但未落實檢查周邊環境安全不幸導致憾事發生，第一時間領犬員有針對犬隻CPR急救並立即送往最近動物醫院，最後仍不幸過世。

消防局調查，事件發生後第一時間領犬員有逐層通報完成回報機制故無隱匿消息情形，該領犬員雖認真，不過個人疏忽未注意訓練環境為主因，予以申誡2次行政處分並調離現職，後續Wilson喪葬處理費用皆由領犬員自行負擔。