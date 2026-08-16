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桃園拉拉山午後大雨溪水暴漲2釣客受困三光溪 巴陵義消暗夜架繩搶救

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市復興區山區近日午後雷陣雨頻繁，日前2名男釣客於在三光溪垂釣遇上午後驟降大雨，溪水迅速暴漲，兩人回程動線遭水勢阻斷受困溪岸。消防局巴陵義消分隊正在山區常訓，立即組隊趕往，即時協助兩名釣客脫困。

消防局第四大隊表示，救援行動發生在13日傍晚，巴陵分隊晚上6時49分接獲通報，當時分隊正在指導義消常年訓練，巴陵義消分隊長江俊宏率義消整裝，配合消防分隊趕往現場，合計出動消防人員5名、義消8名及3輛救援車，平日的訓練也化為救援實戰。

搜救人員於晚間7時43分下切抵達三光溪岸，現場天色已暗，面對湍急水勢及複雜地形，立即評估環境並架設繩索回收系統，建立安全渡溪動線。確認救援條件及繩索系統穩固後，搜救人員小心橫渡至對岸，順利接觸2名受困釣客，並於9時14分成功協助2人渡溪脫困。現場初估2名釣客生命徵象穩定且無明顯外傷，確認無送醫需求後，搜救人員於9時32分整裝護送2人返程，並於10時22分全員安全抵達起點，順利完成救援任務。

巴陵消防分隊長許翔智表示，山域救援環境瞬息萬變，尤其溪谷地形受天候影響甚鉅，救援人員除須具備專業搜救技能，更需要透過平時訓練熟悉救援裝備及團隊協作方式，才能在突發事故發生時迅速投入救援。

巴陵消防分隊隊員、義消架好繩索後，強渡到對岸要救出釣客。記者鄭國樑／翻攝
巴陵消防分隊隊員、義消架好繩索後，強渡到對岸要救出釣客。記者鄭國樑／翻攝

巴陵消防分隊員和義消抵達現場先確認裝備和救援計畫。記者鄭國樑／翻攝
巴陵消防分隊員和義消抵達現場先確認裝備和救援計畫。記者鄭國樑／翻攝

巴陵消防分隊隊員和義消歷經三個多小時完成救援任務。記者鄭國樑／翻攝
巴陵消防分隊隊員和義消歷經三個多小時完成救援任務。記者鄭國樑／翻攝

拉拉山 桃園 巴陵

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