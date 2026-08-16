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船長繫船纜落水 岸巡人員跳下水抓住他 備勤人員拋來救生圈助成功救人

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市外木山漁港1艘漁船的船長，今天要固定漁船纜繩時，不慎掉落港中。海巡署岸巡人員發現後，通報備勤人員帶救生圈等裝備到場，並跳入港區將人救上岸，消防人員將他送醫後無大礙。

海巡署北部分署第二岸巡隊今天表示，外木山安檢所海巡人員上午執行港區巡查勤務時，發現1名漁船船長在固定纜繩時不慎落水，通報基隆市消防局派遣救護車到場協助，安檢所備勤人員也攜帶救生裝備迅速抵達現場。

2名岸巡人員先下水，牢牢抓住船長在水中待援。再備助救生圈將他帶到碼頭邊上岸，由消防局的救護車送醫。

第二岸巡隊表示，民眾於港區或岸際發現救生救難等情事，皆可撥打「118」免費報案專線，海巡署將秉持著人溺已溺的精神，竭誠為民眾服務。

基隆市外木山漁港1艘漁船的船長，今天在固定漁船纜繩時不慎落水。海巡署岸巡人員下水將他救上岸。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市外木山漁港1艘漁船的船長，今天在固定漁船纜繩時不慎落水。海巡署岸巡人員下水將他救上岸。記者邱瑞杰／翻攝

基隆市外木山漁港1艘漁船的船長，今天在固定漁船纜繩時不慎落水。海巡署岸巡人員下水將他救上岸。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市外木山漁港1艘漁船的船長，今天在固定漁船纜繩時不慎落水。海巡署岸巡人員下水將他救上岸。記者邱瑞杰／翻攝

基隆市外木山漁港1艘漁船的船長，今天在固定漁船纜繩時不慎落水。海巡署岸巡人員下水將他救上岸。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市外木山漁港1艘漁船的船長，今天在固定漁船纜繩時不慎落水。海巡署岸巡人員下水將他救上岸。記者邱瑞杰／翻攝

救人 基隆 海巡

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