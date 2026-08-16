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東大門夜市驚傳砸店 壯男持棒球棍毀魷魚攤傷害老闆遭送辦

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮東大門夜市昨晚發生砸店傷人事件，41歲林姓男子涉嫌持棒球棍闖入「原住民一條街」炸魷魚攤，砸毀攤位設備並打傷黃姓老闆，警方調閱監視器鎖定身分後，林男於案發約1小時後主動到案，訊後依毀損、傷害罪嫌函送花蓮地檢署偵辦。

花蓮警分局今天表示，昨天晚上8時30分許接獲報案，東大門夜市有民眾持球棒砸店，員警到場發現炸魷魚攤的架子、食材及油鍋等生財工具遭破壞，現場一片狼藉，攤商無法繼續營業。

警方調查，林男持球棒到攤位後不但砸毀攤內設備，離開前更用球棒攻擊黃姓老闆腹部，攤位玻璃被擊碎，飛濺的碎片造成老闆左手及左額頭受傷，現場引起不少遊客及攤商圍觀。林男犯案後離去，警方隨即調閱監視器追查身分，並於晚間9時40分許林男主動到案說明。

據了解，林男為港天宮夜市執行長，也是該夜市創辦人，平時負責攤商管理及夜市規畫，林男供稱，黃姓老闆先前因資格不符，未能在港天宮夜市擺攤，雙方因此結怨；黃男後續多次來電嗆聲，並以認識特定人士及黑道人士施壓，讓他長期感到恐嚇與挑釁，案發當晚酒後情緒失控，才持球棒前往理論。

不過，黃姓老闆否認相關說法，指出爭議與員工和林男女兒之間疑似金錢糾紛有關，自己並未介入，也從未因擺攤問題與林男衝突，認為遭砸店相當無辜。

花蓮警分局表示，目前雙方對衝突起因說法不一，詳細案情及過往糾紛仍待進一步釐清，全案已依毀損及傷害罪嫌函送花蓮地檢署偵辦。呼籲民眾遇有糾紛應循合法途徑處理，切勿以暴力解決問題，以免觸法。

花蓮東大門夜市發生砸店傷人事件，林姓男子涉嫌持棒球棍闖入「原住民一條街」炸魷魚攤，砸毀攤位設備並打傷黃姓老闆，警方訊後依法送辦。圖／花蓮警分局提供
花蓮東大門夜市發生砸店傷人事件，林姓男子涉嫌持棒球棍闖入「原住民一條街」炸魷魚攤，砸毀攤位設備並打傷黃姓老闆，警方訊後依法送辦。圖／花蓮警分局提供

花蓮東大門夜市發生砸店傷人事件，林姓男子涉嫌持棒球棍闖入「原住民一條街」炸魷魚攤，砸毀攤位設備並打傷黃姓老闆，警方訊後依法送辦。圖／民眾提供
花蓮東大門夜市發生砸店傷人事件，林姓男子涉嫌持棒球棍闖入「原住民一條街」炸魷魚攤，砸毀攤位設備並打傷黃姓老闆，警方訊後依法送辦。圖／民眾提供

花蓮東大門夜市發生砸店傷人事件，林姓男子涉嫌持棒球棍闖入「原住民一條街」炸魷魚攤，砸毀攤位設備並打傷黃姓老闆，警方訊後依法送辦。圖／花蓮警分局提供
花蓮東大門夜市發生砸店傷人事件，林姓男子涉嫌持棒球棍闖入「原住民一條街」炸魷魚攤，砸毀攤位設備並打傷黃姓老闆，警方訊後依法送辦。圖／花蓮警分局提供

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