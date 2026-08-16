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北捷工地2度遭剪竊電纜線！熟悉雙北工地　派遣工煉成盜

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

北捷萬大線工地日前遭人潛入竊走電纜線，警方介入鎖定竊嫌外貌特徵、加強巡守，3天後發現張姓竊嫌再度出沒工地犯案，當場依竊盜罪現行犯逮捕，依加重竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。

警方調查，33歲張姓男子7月23日凌晨潛入台北市中正區南海路、湖口街口的捷運萬大線工地中，剪竊電纜線一批，7月26日凌晨再度犯案，得手後被轄區警所巡邏員警撞見，當場被依現行犯逮捕。

據悉，張男此前曾涉多起竊盜案，深知警方辦案流程，平時居住旅館、居無定所，習慣以步行、搭乘計程車等方式移動，規避查緝。

他7月23日首次潛入北捷工地行竊後，搭乘計程車到新北市中和區某資源回收場銷贓，得手4萬7000餘元，7月26日行竊得手的電纜線，則大概能賣6000餘元。

張男落網後坦承犯行，稱父母雙亡，自己長期四處打零工度日，因此知悉雙北多處工地設備材料擺放情況，他曾在北捷萬大線工地工作過，看準凌晨工地廣大且無人看守，潛入行竊。

警方表示，員警查獲張男時，查扣電纜線1綑、老虎鉗、電線剪等證物，詢後依加重竊盜罪嫌將其移送台北地檢署偵辦。

警方強調，捷運工程及各類重大公共建設為城市發展的基石，不容許不法之徒趁機牟利或破壞。警方除持續落實轄區各重要工地、公共設施的巡邏與深夜維安力道外，也呼籲各工程單位應加強工地門禁管制，增設監視器與照明設備，並強化物料保管防護措施，若發現任何形跡可疑人士或不法情事，應立即撥打 110 報案。

員警查獲張男時，查扣電纜線1綑、老虎鉗、電線剪等證物，詢後依加重竊盜罪嫌將其移送台北地檢署偵辦。圖／警方提供
員警查獲張男時，查扣電纜線1綑、老虎鉗、電線剪等證物，詢後依加重竊盜罪嫌將其移送台北地檢署偵辦。圖／警方提供

員警查獲張男時，查扣電纜線1綑、老虎鉗、電線剪等證物，詢後依加重竊盜罪嫌將其移送台北地檢署偵辦。圖／警方提供
員警查獲張男時，查扣電纜線1綑、老虎鉗、電線剪等證物，詢後依加重竊盜罪嫌將其移送台北地檢署偵辦。圖／警方提供

員警查獲張男時，查扣電纜線1綑、老虎鉗、電線剪等證物，詢後依加重竊盜罪嫌將其移送台北地檢署偵辦。圖／警方提供
員警查獲張男時，查扣電纜線1綑、老虎鉗、電線剪等證物，詢後依加重竊盜罪嫌將其移送台北地檢署偵辦。圖／警方提供

張男7月26日凌晨再度犯案，得手後被轄區警所巡邏員警撞見，當場被依現行犯逮捕。圖／警方提供
張男7月26日凌晨再度犯案，得手後被轄區警所巡邏員警撞見，當場被依現行犯逮捕。圖／警方提供

電纜 北捷 工地

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