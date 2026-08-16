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鬼月嚇人！高雄駕駛夜行高架道路前方竟出現一個人 警曝原因

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

陳姓女子昨晚8時徒步行走在高市大中路高架橋上，因適逢鬼月，一名駕駛見前方竟出現一個人，著實嚇一跳，好心幫陳女擋車，見已獲報前往處置的警車揮手攔下，警方攔截陳女將她帶返所，事後了解，陳非高雄人，疑路況不熟走錯路，但仍開罰500元。

網路社群Threads有網友昨晚貼文指，在高雄都會快速道路上被行人嚇到，真的很危險，希望沒事發生。原PO附上影片，只見夜間快速道路上一名婦人走在路上，過往車輛紛紛閃避。

有網友驚訝指，「是我眼睛花了嗎？真的是一個人耶」、「感覺是吵架任性下車」、「想7天後回家盡量走」、「鬼門剛開就想進去了」。

轄區左營警分局指，昨晚8時許接獲報案，指大中路高架橋路段由西向東方向有一名女子徒步行走，為避免發生交通事故，警方隨即派員到場處理。

警方到場將陳姓女子（43歲）攔下帶返所，經了解，非高雄人的陳女稱因未注意路況且路線不熟，一時不慎誤行至高架道路，當下要徒步走下匝道，不知已有車主通報警方。

警方在派出所提供陳女飲水，俟其恢復體力、精神後，依據道路交通管理處罰條例第78條第1項第4款規定：「於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通」對陳開立罰單，可處500元罰鍰。

陳姓女子昨晚8時徒步行走在高市大中路高架橋上，一名駕駛好心幫陳女擋車。記者石秀華／翻攝
陳姓女子昨晚8時徒步行走在高市大中路高架橋上，一名駕駛好心幫陳女擋車。記者石秀華／翻攝

陳姓女子昨晚8時徒步行走在高市大中路高架橋上，一名駕駛好心幫陳女擋車。記者石秀華／翻攝
陳姓女子昨晚8時徒步行走在高市大中路高架橋上，一名駕駛好心幫陳女擋車。記者石秀華／翻攝

鬼月 高雄 高架橋

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