滿州虎頭蜂攻擊2死1傷 搜救人員穿防蜂衣蜂巢旁搬運遺體 今吊掛下山

屏東縣滿州鄉發生虎頭蜂攻擊釀2死1傷，搜救人員歷時約16小時搬運後將受傷的張女救出送醫，陸續找到兩名男性死者，由於現場一旁還有虎頭蜂，搜救人員穿上防蜂衣搬離遺體，虎頭蜂都在周邊圍繞，相當驚險，上午天氣許可，空勤總隊直升機完成吊掛，兩男遺體載到滿州國中操場，完成任務。

69歲張姓男子、64歲顏姓男子、49歲張姓女子12日，未依申請進入滿州鄉欖仁溪入山探勘，半路遭虎頭蜂攻擊，2男死亡，張女受重傷。屏東縣消防局搜救人員歷時16小時將張女搬運下山、送醫治療後，昨清晨5時半再出動尋找2男，向空勤總隊申請吊掛升直機。

搜救人員昨10時15分找到張男，已明顯死亡，為方便吊掛作業，遺體運至出風谷大草原吊掛點，持續搜索。昨天中午12時52分發現顏男，也明顯死亡，並於下午3時許運至吊掛點。昨現場下大雨、天氣惡劣無法作業，搜救人員撤至安全處。

今上午天氣終於轉好，空勤總隊直升機今上午8時4分從高雄起飛，8時56分完成吊掛，兩具遺體載到滿州國中操場，任務完成。

這次救援任務驚險加上山路陡峭，昨特搜大隊找到第三名顏姓男子時，搬運時危險，搜救人員穿防蜂衣，顏男倒臥位置旁邊約5公尺就是虎頭蜂巢，搜救人員搬運遺體時，穿上防蜂衣，搬運過程中，虎頭蜂在特搜隊員身旁圍繞，2名特搜隊員將遺體搬離至安全距離後，接續由另四名特搜隊員接力搬至吊掛點。

現場初步研判，顏男當下被叮咬時就地掩蔽倒臥地點在蜂巢旁，顏男發現位置距離張男約7、80公尺。

墾管處表示，本次事故發生地點位於國家公園生態保護區內，該隊伍原申請8月16日到出風谷、出風鼻及佳樂水海岸辦理生態保育教育活動，3人12日提前從欖仁溪踏勘，當天並未另外提出申請，不在原本核准許可範圍內。 國家公園生態保護區除已開放指定步道外，多屬未開發的原始環境，潛藏地形與野生動物危險。民眾如欲進入生態保護區，必須依法事先提出申請，嚴格遵循核准路線行進，切勿擅自偏離或進入未開發區域，以確保自身生命安全。

墾管處提醒，前往山區穿長袖衣服並戴帽子，身上不要抹香水，以免吸引蜂類接近，如果遇到2、3隻警戒蜂在附近，務必提高警覺，不可以拍打回擊，會造成氣流擾動引來更多虎頭蜂。應包住頭部蹲低姿勢，慢慢離開現場。下過雨後山林，虎頭蜂在巢裡面顯得更擁擠，這個時候虎頭蜂會更暴躁更容易攻擊人。

兩男遺體今天直升機吊掛下山，任務完成。圖／屏東縣消防局提供

兩男遺體今天直升機吊掛下山。圖／屏東縣消防局提供

兩男遺體今天直升機吊掛下山。圖／讀者提供

搜救人員將遺體搬離到安全位置。圖／消防局

兩男遺體今天直升機吊掛下山。圖／讀者提供

兩男遺體今天直升機吊掛下山。圖／讀者提供