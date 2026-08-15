聽新聞
0:00 / 0:00
疑卡片餘額不足無法租借YouBike 高雄國中生踹車洩憤行為全都錄
高雄市2名國中男生今天下午2時50分疑因無法卡片餘額不足，無法順利租借YouBike，一人以腳踹YouBike單車，一人錄下畫面PO網，被網友轉載；警方獲報查處，調監視器發現2名學生惡劣行徑全被錄下，廠商表示將提出毀損告訴。
網路社群Threads今有網友上傳影片，畫面中一名青少年疑因無法順利租借YouBike，竟以腳踹、踢腳踏車，惡劣行為遭不少網友撻伐。
鳳山警分局文山派出所於今天下午2時50分許獲報後，派員前往事發地文德國小前YouBike租借站查處，並調閱周邊監視器釐清案情。
警方初步調查，該名青少年疑似欲租借YouBike時，因卡片餘額不足而無法完成租借，竟以腳踹、踢停放於租借柱上的YouBike，造成車輛受損。
警方檢視相關影片及監視器畫面，確認有YouBike單車遭毀損，實際損失金額仍待業者估算，微笑單車股份有限公司委託人到場了解，將對毀損單車青少年提毀損告訴，警方將追查涉案青少年身分通知到案說明。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。