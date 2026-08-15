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疑卡片餘額不足無法租借YouBike 高雄國中生踹車洩憤行為全都錄

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市2名國中男生今天下午2時50分疑因無法卡片餘額不足，無法順利租借YouBike，一人以腳踹YouBike單車，一人錄下畫面PO網，被網友轉載；警方獲報查處，調監視器發現2名學生惡劣行徑全被錄下，廠商表示將提出毀損告訴。

網路社群Threads今有網友上傳影片，畫面中一名青少年疑因無法順利租借YouBike，竟以腳踹、踢腳踏車，惡劣行為遭不少網友撻伐。

鳳山警分局文山派出所於今天下午2時50分許獲報後，派員前往事發地文德國小前YouBike租借站查處，並調閱周邊監視器釐清案情。

警方初步調查，該名青少年疑似欲租借YouBike時，因卡片餘額不足而無法完成租借，竟以腳踹、踢停放於租借柱上的YouBike，造成車輛受損。

警方檢視相關影片及監視器畫面，確認有YouBike單車遭毀損，實際損失金額仍待業者估算，微笑單車股份有限公司委託人到場了解，將對毀損單車青少年提毀損告訴，警方將追查涉案青少年身分通知到案說明。

高雄市2名<a href='/search/tagging/2/國中生' rel='國中生' data-rel='/2/111362' class='tag'><strong>國中生</strong></a>無法租借YouBike單車竟以腳踹破壞車體，被監視器錄下畫面。記者石秀華／翻攝
高雄市2名國中生無法租借YouBike單車竟以腳踹破壞車體，被監視器錄下畫面。記者石秀華／翻攝

高雄市2名國中生無法租借YouBike單車竟以腳踹破壞車體，被監視器錄下畫面。記者石秀華／翻攝
高雄市2名國中生無法租借YouBike單車竟以腳踹破壞車體，被監視器錄下畫面。記者石秀華／翻攝

YouBike 國中生

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