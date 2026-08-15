不滿被勸阻…北市男酒醉隨地小便 動手推7旬婦頸部受傷

洪姓男子今天凌晨酒後在中山區林森北路八條通隨地小便，不滿遭賴姓婦人勸阻，動手將對方推倒在地。警方獲報趕抵，協助將頸部受傷的賴婦送醫，雖然沒提告傷害罪，員警仍帶回洪，警詢後依社會秩序維護法「加暴行於人」裁罰。

據了解，洪（33歲）今天凌晨4時許與劉姓妻子等人行經中山區林森北路133巷（八條通），洪酒醉後突然想上廁所，直接在路邊「解放」，路過的賴婦（73歲）見狀勸阻，洪不滿，雙方爆發口角。洪失控，徒手將賴婦推倒在地。

妻子與友人連忙拉開洪，其他路人也上前關心並報警。警方獲報趕至現場，檢視賴婦頸部有挫傷，隨即由救護車送馬偕醫院救治，無生命危險。

北市警中山分局詢問賴婦，她雖暫不提出傷害告訴，警方仍依社維法第87條「加暴行於人者」將洪帶回派出所詢問，依法處1萬8000元以下罰鍰。

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