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屏東滿州虎頭蜂擊人案2死者已找到 天候惡劣無法吊掛明再申請

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

屏東縣滿州鄉虎頭蜂攻擊釀2死1傷案，屏東縣消防局救人員今天凌晨救出受傷的張姓女子送醫治療後，陸續找到兩名男性死者，並將遺體運至直升機吊掛點。不過因現場下大雨天候惡劣，直升機無法到達，消防局明天早上會再次申請直升機前往執行吊掛。

69歲張姓男子、64歲顏姓男子、49歲張姓女子12日由滿州鄉欖仁溪入山探勘，半路遭虎頭蜂攻擊，2男死亡，張女受重傷。屏東縣消防局搜救人員徹夜將張女搬運下山、送醫治療後，今天清晨5時30分再便派出7車、11警消、22義消前往搜尋2男，並向空勤總隊申請吊掛升直機。

救難人員10時15分找到張男，已明顯死亡，為了方便吊掛作業，將遺體運至出風谷大草原的吊掛點，並持續搜索。中午12時52分發現顏男，也明顯死亡，並於下午3時許運至吊掛點。

消防局雖已申請直升機吊掛，但因現場下大雨、天氣惡劣無法作業，救援人員因此全部撤至安全處，待明天早上會再次申請直升機前往吊掛遺體。

屏東縣滿州鄉虎頭蜂攻擊釀2死1傷案，2名死者都已找到，不過因現場天候惡劣無法執行吊掛，消防局明天早上會再次申請直升機前往作業。圖／民眾提供
屏東縣滿州鄉虎頭蜂攻擊釀2死1傷案，2名死者都已找到，不過因現場天候惡劣無法執行吊掛，消防局明天早上會再次申請直升機前往作業。圖／民眾提供

屏東縣滿州鄉虎頭蜂攻擊釀2死1傷案，2名死者都已找到，不過因現場天候惡劣無法執行吊掛，消防局明天早上會再次申請直升機前往作業。圖／民眾提供
屏東縣滿州鄉虎頭蜂攻擊釀2死1傷案，2名死者都已找到，不過因現場天候惡劣無法執行吊掛，消防局明天早上會再次申請直升機前往作業。圖／民眾提供

屏東 虎頭蜂 屏東縣

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