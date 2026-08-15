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新竹車禍釀3傷！小貨車載2機車猛撞賓士 駕駛一度受困、車體嚴重變形

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹市北區景觀大道與客雅大道交叉路口今天下午發生車禍意外，藍色小貨車與白色賓士休旅車碰撞，小貨車駕駛座側遭撞到嚴重變形，56歲朱姓駕駛一度受困，消防人員動用破壞器材救出；休旅車上2名女子也受傷，共3人送醫，所幸均無生命危險。

新竹市消防局今天下午1時18分接獲民眾報案，指景觀大道與客雅大道交叉路口發生貨車與休旅車車禍，貨車駕駛疑似受困，消防局出動3車5人前往救援。

由於撞擊力道猛烈，小貨車駕駛座側車門遭白色賓士休旅車撞擊後嚴重凹陷變形，車窗玻璃碎裂，車斗上還載著2輛綁紮固定的機車；賓士休旅車車頭也明顯毀損，引擎蓋受擠壓隆起折曲，現場散落大量玻璃及車體碎片。

朱姓小貨車駕駛受困車內，消防人員持油壓破壞器材撐開、破壞嚴重扭曲的駕駛座車門，並於下午1時36分將朱男救出；休旅車上31歲洪姓女子左右小腿擦傷、27歲馬姓女子左手手掌挫傷，2人均意識清楚，由救護人員送醫，詳細車禍發生原因及肇事責任，仍待警方進一步調查釐清。

新竹市北區景觀大道與客雅大道交叉路口今天下午發生車禍意外，藍色小貨車與白色賓士休旅車碰撞。記者黃羿馨／翻攝
新竹市北區景觀大道與客雅大道交叉路口今天下午發生車禍意外，藍色小貨車與白色賓士休旅車碰撞。記者黃羿馨／翻攝

新竹市北區景觀大道與客雅大道交叉路口今天下午發生車禍意外，藍色小貨車與白色賓士休旅車碰撞。記者黃羿馨／翻攝
新竹市北區景觀大道與客雅大道交叉路口今天下午發生車禍意外，藍色小貨車與白色賓士休旅車碰撞。記者黃羿馨／翻攝

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