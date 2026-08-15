蘆竹正義哥阻鬧事腹部中刀還能控場 躺病床淡定問「能抽菸嗎」

桃園市一名林姓男子今凌晨到蘆竹某超商買東西，遇到莊姓男子咆哮鬧事，化身「正義哥」制止，結果遭對方攻擊報復。他雖然腹部被捅了一刀，仍強忍著疼痛將對方壓制在地，直到警方趕抵才鬆手，英勇行為獲得不少人讚揚。

據了解，林男見莊男不聽超商店員勸阻、執意待在店內鬧事，於是出面將莊趕走，事後擔心對方折返，又尾隨至附近巷弄，結果對方不滿，2人在巷弄爆發口角和肢體衝突，過程中被對方持刀戳中腹部，最後是忍著痛與友人合力將人制服在地。

超商有其他民眾目睹全程，事後在網路分享事發經過，直呼「快嚇死了」，佩服被捅傷的林男還有辦法壓制莊男；也有人目睹林、莊2人爭吵，嚇到不敢靠近；林男的友人也留言報平安，說林男無大礙，躺在病床還問「能抽菸嗎」。

警方表示，林男治療後無生命危險，而莊男因精神恍惚，尿意採檢發現依托咪酯、K他命及安非他命等毒品呈陽性反應，全案詢後依涉嫌殺人未遂、毒品等罪移送法辦。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康