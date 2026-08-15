黃金獵犬國1苗栗路段狂奔險象環生 網友熱議最後傳來平安好消息

國道1號147公里苗栗三義北上路段昨天突然出現一隻黃金獵犬在內側車道狂奔，不時穿梭在疾駛的車陣中，險象環生，讓行經的駕駛人捏了一把冷汗，有網友路過記錄到影像，昨天下午PO上社群平台，引發網友熱議，許多人都為牠擔心，幸好狗兒最後被人攔下，由飼主領回，未造成傷亡悲劇。

PO文網友當時行駛中線車道，可見到黃金獵犬在內側車道死命狂奔，還不時回頭向右查看其他車道路況，網友見了紛紛留言「嚇死人了」、「腳腳看起來有在痛」、「應該是很燙，畢竟是太陽直曬一天的柏油路」、 「怎麼有辦法把狗掉在國道上」、「主人會被罰吧」、「撥1968，希望牠沒事」、「看影片真的會急哭欸……主人到底是有什麼問題？」。

最後終於傳出好消息「有熱心駕駛將阿金接到車上在路邊避車彎等候了！感謝那個善良的駕駛」、「主人已經接走了喔。還好阿金沒事」。

據網友轉述及飼主的說法，這隻黃金獵犬是從國道休息站跑上國道，「才剛被領養，且過去曾經受虐，因此目前對新飼主及環境仍不熟悉，才會掙脫鏈子跑走」。

國道出現行人、動物都是非常危險行為，過去警廣曾報導路況有狗狗出現在高速公路，提醒駕駛人行經該路段時務必注意安全，但沒隔多久就傳來「跑上國道的狗狗已往生了」，讓愛狗人士聽了都難過、唏噓不已。昨天這隻黃金獵犬平安無事，讓大家終於鬆了一口氣。