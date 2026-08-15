影／三鶯線持刀糾紛 疑包包遭踢爆口角 通緝男推出刀刃前遭壓制

新北市捷運三鶯線今天上午驚傳持刀糾紛，一名身揹傷害罪遭通緝的陳姓男子，於捷運台北大學站車廂內，因隨身包包遭一名4歲女童不慎踢到，竟情緒失控與女童父親爆發激烈口角，並涉嫌掏出隨身美工刀威脅。所幸女童父親反應迅速，當場將陳男制伏，警方獲報趕抵後，確認陳男為通緝犯，依法將其帶回偵辦。

據警方調查，這起驚險事件發生在今天上午10時38分許。當時捷運三鶯線車廂內人潮尚可，陳姓男子（46歲）因隨身包包疑似遭到同車廂的4歲女童不慎踢到，頓時與女童父親發生爭執。陳男在衝突過程中，疑因被害人一方態度強硬，竟主觀認定對方對其不利，隨即從褲子右後方口袋取出美工刀。

面對突如其來的危險，女童父親展現極高警覺，在陳男將美工刀刀刃推出前，便採取果斷行動將其壓制在地，現場圍觀民眾嚇壞之餘立刻協助報案。三峽分局三峽派出所獲報後，由副所長王士豪率員迅速趕抵現場處理。

警方到場後，第一時間控制現場並查核涉案陳男身分，赫然發現該名男子竟是台北地檢署於今年6月12日發布傷害案通緝犯。經初步釐清，雖然陳男當時已掏出美工刀，但在被害人先發制人制伏下，所幸並未發生傷人事件，亦無造成任何人員受傷。

三峽警分局指出，陳男在公眾場合持有危險物品並引起民眾恐慌，除需面對原有的傷害通緝外，目前已針對其涉嫌恐嚇危害安全的行為進行偵辦。警方將其帶回派出所進一步調查釐清衝突細節後，將依法移送新北地檢署偵辦。

遭通緝陳姓男子今早在捷運三鶯線車廂內，疑包包遭4歲女童踢到，與女童父親爆口角爭執，涉掏出隨身攜帶美工刀僵持，遭當場壓制由警方帶返三峽派出所詢問後依法送辦。記者王長鼎／翻攝

遭通緝陳姓男子今早在捷運三鶯線車廂內，疑包包遭4歲女童踢到，與女童父親爆口角爭執，涉掏出隨身攜帶美工刀僵持，遭當場壓制由警方帶返三峽派出所詢問後依法送辦。記者王長鼎／翻攝

遭通緝陳姓男子今早在捷運三鶯線車廂內，疑包包遭4歲女童踢到，與女童父親爆口角爭執，涉掏出隨身攜帶美工刀僵持，遭當場壓制由警方帶返三峽派出所詢問後依法送辦。記者王長鼎／翻攝

遭通緝陳姓男子今早在捷運三鶯線車廂內，疑包包遭4歲女童踢到，與女童父親爆口角爭執，涉掏出隨身攜帶美工刀僵持，遭當場壓制由警方帶返三峽派出所詢問後依法送辦。記者王長鼎／翻攝