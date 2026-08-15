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屏東滿州虎頭蜂攻擊釀2死1傷…傷者轉院中榮 傷悲回憶現場慘狀
屏東縣滿州鄉昨天發生虎頭蜂攻擊人事件，造成2死1傷，今天凌晨被救下山的張姓女子隨即送往恆春旅遊醫院治療，因身上有30多處蜂螫孔，傷勢十分嚴重，經評估可能需要洗腎治療，轉送至台中榮民總醫院；張女獲救後也向救難人員陳述事發當時的可怕狀況。
69歲張姓男子、64歲顏姓男子、49歲張姓女子12日由滿州鄉欖仁溪入山，探勘，張女被救下山後向救難人員表示，13日下午3人在出風谷一帶探勘時，突然遭到虎頭蜂群大量圍攻，慌亂之下顏男就地尋找掩護，她與張男則連忙奔跑逃命。
雖然最終逃離蜂群，不過兩人身上還是遭到多處猛烈螫擊，與他同行的張男，沒多久就因嚴重蜂螫倒在地上直呼「我不行了」，便昏迷失去意識。張女也撥打電話聯繫顏男，第一次他還能虛弱回應，但撥打第二次時電話就已無人接聽。
身旁兩名同伴接連倒下讓張女十分傷心，但她仍撐著身子往出風鼻方向逃離，並持續透過電話發出求救訊號，最終在昨日與救難人員聯繫上，經救難人員努力於今天凌晨4時許搬抬下山，送至恆春旅遊醫院進一步治療。
醫院檢查發現張女四肢、背部及臉部有30多處蜂螫孔，多處傷勢十分嚴重，隨即展開救治。醫院也幫她進行醫療檢查與抽血分析，發現張女因蜂毒出現嚴重的急性毒性反應與腎臟功能衰竭，血液數值極度異常，評估有洗腎治療必要，經家屬同意後，今日上午緊急轉送台中榮民總醫院治療。
另外兩名死亡男子，張男已確定位置，將移至平坦的草原後，再視情況以直升機吊掛下山；至於顏男已根據張女提供的定位，仍在搜尋中。
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