影／積欠1.5萬不還…中壢27歲男被5人圍毆、警方出動快打部隊壓制帶回

桃園市中壢區光明公園槌球場發生民眾鬥毆，起因是25歲張男與27歲詹男有金錢糾紛，詹男積欠1.5萬元不還，張男與4名友人對詹男大打出手，警方獲報後出動快打部隊鎮壓，將5人逮捕帶回，查扣棍棒、辣椒水及手機等證物，張男5人依殺人未遂罪移送地檢署偵辦。

中壢分局興國派出所於8月14日23時30分許獲報，在中壢區光明公園槌球場內有民眾鬥毆，立即啟動快打部隊到場，迅速在公園另一側新明路與明德路口，將張男等5人逮捕帶回，並查扣棍棒、辣椒水及手機等證物。

起初警方到場時，張男等人不配合調查，不打算配合將口袋內物品拿出來，被到場警員大吼「蹲下」，才一副不甘願配合調查。

經了解，25歲張男與27歲詹男有金錢糾紛，雙方相約至光明公園協調。惟見面後因還款方式及金額認知不一發生口角，張男竟與同行友人20歲羅男、29歲陳男、24歲黃男及24歲何女攻擊詹男，致使詹男受有頭部及左手撕裂傷等傷勢，全案警詢後，依殺人未遂罪移送偵辦。

中壢警分局長林鼎泰強調，暴力行為與法不容，民眾如遇債務或金錢糾紛，應循民事訴訟、調解等合法管道理性處理，切勿以暴力手段解決爭端。警方將持續強化轄內巡邏及快速打擊能量，對於聚眾滋事或暴力案件，必定迅速到場、強勢執法，依法究辦。