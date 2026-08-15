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喝太醉？圓山花博吸煙區摔倒撞煙筒 法國男手部割傷「狂濺血」急送醫

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市圓山花博園區今天凌晨發生濺血事件，一名法國籍男子在園區內的吸煙區不慎跌倒，猛烈撞到一旁的吸煙筒，手部出現明顯外傷、血流不止，現場血跡斑斑。警、消獲報到場，確認是自行摔倒沒有攻擊情事，經救護人員初步包紮，友人陪同至醫院治療，無生命危險。

中山分局圓山派出所表示，今天凌晨1時許接獲110勤務指揮中心通報，稱花博園區內有外國人受傷急需救援，隨即派遣線上巡邏警力趕赴現場。

員警到場發現，受傷男子為法國籍，手部有撕裂傷等明顯外傷，詢問了解，傷者當時經過在園區吸煙區內抽煙，不料疑因酒醉、不小心跌倒，身體失衡下猛烈撞擊一旁的吸煙筒，強烈力道造成手部受傷。

警、消到場後立即評估傷勢，並由119救護車將傷者送往醫院進行傷口治療，全程由同行友人陪同。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

北市圓山花博園區吸煙區外留下大片血跡，紅匡處為疑似碰撞點。圖／ 截自threads tracykaokao
北市圓山花博園區吸煙區外留下大片血跡，紅匡處為疑似碰撞點。圖／ 截自threads tracykaokao

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