騎自行車變成驚險垂降！27歲女摔落15公尺邊坡 消防「空降」救援

南投縣埔里鎮虎頭山今天上午發生自行車摔落邊坡意外，一名27歲女子騎自行車時不慎摔落道路旁約15公尺深山坡，卡在樹林間無法脫困。消防人員獲報後出動救助器材車，以油壓吊臂將救護人員下放救人，再把女子吊回路面，所幸她意識清醒，經檢查無其他明顯傷勢，送醫治療。

南投縣消防局表示，今天上午7時許接獲報案，指埔里鎮虎頭山有民眾摔落道路邊坡，隨即派遣中心碑、埔里分隊，出動救助器材車、消防車及救護車，共6名消防人員前往救援，並攜帶繩索、鈎環、SKED等救援裝備。

消防人員抵達現場後，救護人員先從遠端評估傷者狀況，發現女子意識清醒，坐在山坡樹林間，能與救援人員清楚對話，但因邊坡深度及地形因素，無法自行脫困。

消防人員研判現場狀況後，決定利用救助器材車油壓吊臂進行救援，將救護人員下放至邊坡接近傷者，再協助女子脫離受困位置。救護人員接觸傷者後進一步檢查，發現她臉部有明顯外傷及多處擦傷，左膝也有疼痛情形，幸好並無大礙。

消防人員利用油壓吊臂，將救護人員與傷者以掛接方式逐步吊回道路路面，完成救援後立即進行必要處置，並由救護車送往台中榮民總醫院埔里分院救治。

消防局指出，女子送醫途中仍由救護人員持續觀察，並以手持超音波進一步評估，初步未發現其他明顯傷勢。

埔里虎頭山女子摔落15公尺深邊坡，消防人員以油壓吊臂展開吊掛救援，順利將受傷女子救回路面。圖／南投縣消防局提供

27歲女子騎自行車不慎摔落埔里虎頭山約15公尺深邊坡，卡在山坡樹林間無法脫困，消防人員下放救護人員接近救援。圖／南投縣消防局提供