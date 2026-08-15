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影／新北鼻頭角3人駕SUP遇強流外海受困 澳底海巡艇馳援安全獲救

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

海巡署第二巡防區指揮部今天上午9點多獲報，3名民眾於鼻頭角海域操作2艘SUP及1艘橡皮艇，因現場海流強勁無法自行返回岸際，請求海巡協助。巡防艇趕赴現場救援，順利將3人接載上艇，經確認均未受傷。

今天上午9時許，海巡署第二巡防區指揮部接獲民眾撥打118通報，指稱3名民眾於鼻頭角海域操作2艘SUP及1艘橡皮艇，因現場海流強勁無法自行返回岸際，請求海巡協助。

第二巡防區立即統合岸海搜救能量，指揮艦隊分署澳底海巡隊派遣線上巡防艇趕赴救援，並通報北部分署第二岸巡隊鼻頭安檢所協力搜尋。

鼻頭安檢所守望人員隨即運用紅外線熱影像系統搜尋，於鼻頭角外約0.5海浬處發現3名待援民眾，隨即通報線上PP-3591巡防艇前往救援。巡防艇抵達現場後，順利將3人接載上艇，經確認均未受傷，身體狀況良好。

考量鼻頭角海域海流仍較強勁，海巡人員評估現場海象及返岸安全後，將3人及其SUP、橡皮艇載往龍洞岸際附近海流較平穩處，確認具安全返岸條件後，再由3人自行操作載具返回岸際，順利脫困。

澳底海巡隊提醒，暑假期間海域遊憩活動增加，民眾從事SUP、橡皮艇等水域活動前，應審慎評估自身體能，並掌握風浪、海流等海象資訊，穿著救生衣及攜帶必要安全裝備；出發前可透過「GoOcean海洋遊憩風險資訊平台」查詢相關資訊。如遇海流過強、無法自行返岸或其他緊急情形，切勿勉強冒險，請立即撥打「118」海巡報案專線求援。

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新北鼻頭角3人架SUP遇強流外海受困，澳底海巡艇馳援安全獲救。記者游明煌／翻攝

新北鼻頭角3人架SUP遇強流外海受困，澳底海巡艇馳援安全獲救。記者游明煌／翻攝
新北鼻頭角3人架SUP遇強流外海受困，澳底海巡艇馳援安全獲救。記者游明煌／翻攝

新北鼻頭角3人架SUP遇強流外海受困，澳底海巡艇馳援安全獲救。記者游明煌／翻攝
新北鼻頭角3人架SUP遇強流外海受困，澳底海巡艇馳援安全獲救。記者游明煌／翻攝

新北鼻頭角3人架SUP遇強流外海受困，澳底海巡艇馳援安全獲救。記者游明煌／翻攝
新北鼻頭角3人架SUP遇強流外海受困，澳底海巡艇馳援安全獲救。記者游明煌／翻攝

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