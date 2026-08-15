疑未依號誌行駛？鹿港深夜機車與汽車碰撞 騎士重傷命危

35歲游姓男子本月13日深夜騎機車彰化縣鹿港鎮南勢巷與南勢巷口時，與31歲吳姓男子駕駛的轎車發生碰撞，游男倒地受到重傷送往彰濱秀傳醫院急救， 到今天上午為止，昏迷指數仍是3，有生命危險，肇事原因由警方調查中。

鹿港警分局調查，游男本月13日深夜11時16分許，騎機車沿鹿港鎮南勢巷由南往西方向左轉，當時由吳男駕駛的轎車則沿洋仔厝南岸由西往東方向直行，兩車在路口發生碰撞，由撞擊力甚大，游男遭噴飛約15公尺，機車零件掉落地，轎車車頭嚴重損毀。

彰化縣消防局接獲報案，救護車將受重傷昏迷的游男送往彰濱秀傳醫院救治，游男由於頸椎、胸椎及左大腿多處骨折、顱內出血，經醫院開刀搶救，到今天上午的昏迷指數仍維持3。

警方據報前往處理，兩駕駛人均無酒精反應，警方已調說監視器釐清車禍原因，初步判斷一方疑有未依號誌行駛情形，確切原因仍將進一步調查。

彰化縣鹿港鎮南勢巷與南勢巷口前天深發生機車與轎車碰撞車禍，機車駕駛人噴飛倒地受重傷，到今天上午的昏迷指數維持3，有生命危險。圖／警方提供