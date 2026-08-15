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右轉轎車撞上停紅燈公車 北市信義區路口車頭對撞、10多名乘客無傷
台北市信義區今天上午發生一起轎車與公車對撞事故，39歲謝姓男子駕駛轎車右轉時，車頭撞上正在巷口停等紅燈的公車，造成謝男手腳擦挫傷；公車駕駛及車上10多名乘客均未受傷。
信義警分局表示，今天上午9時28分接獲報案，忠孝東路五段22巷與忠孝東路五段路口，警方到場後初步了解，謝男當時沿忠孝東路五段由西向東行駛，準備右轉進入忠孝東路五段22巷。
這時48歲蕭姓男子駕駛公車沿22巷由南往北行駛，並停在路口等紅燈，謝男轎車車頭隨後與公車車頭發生碰撞。
事故造成謝男手、腳擦挫傷，蕭姓公車駕駛及車上約10多名乘客都沒有受傷，警方查驗雙方駕照均正常，酒測值也都是0，未發現酒駕或毒駕情形。
至於謝男右轉時為何會撞上停等紅燈的公車，以及雙方詳細肇事責任，警方仍在進一步調查釐清。
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