屏東滿州虎頭蜂攻擊致2死1傷 徹夜救出受傷女 死亡男將吊掛下山

屏東縣滿州鄉昨天發生虎頭蜂攻擊人事件，造成2死1傷，屏東縣消防局搜救人員經連夜努力，克服山區陡峭地形與大雷雨惡劣氣候，終於成功於今天凌晨4時許將遭蜂螫的張姓女子搬下山送醫治療；另外目前已發現死亡的張姓男子，將視情況以直升機吊掛下山。

69歲張姓男子、64歲顏姓男子、49歲張姓女子12日由滿州鄉欖仁溪入山，探勘將舉辦的「出風谷大草原、出風鼻大縱走」路線，半路卻遭虎頭蜂攻擊，2男死亡，張女受重傷退到出風鼻以電話求助，包括屏東縣消防局6車10人及中華民國山難救助協會高雄支會12人，昨天上午出發前往救援。

不過因事故地點路途遙遠，山區地形崎嶇陡峭、林木密布，加上天候不佳下起大雷雨，山路溼滑導致搜救任務一度暫停。救援人員經艱難前進後，終於在昨天傍晚接觸到張女，初步評估意識清醒、身體虛弱，救護人員先給予腎上腺素注射。

不過搬運傷患作業極為困難，經連夜努力，今天凌晨4時12分才將張女搬運至指揮站，並後送至恆春旅遊醫院接受進一步治癒。經查張女身上有30多處虎頭蜂螫孔，仍有生命危險，院方全力搶救。

另外2名死亡男子，目前已發現張男，顏男仍在搜尋中，並同步申請空勤總隊派遣直升機執行吊掛作業。不過考量山區地形及氣候因素，要等搜救人員將遺體搬至出風鼻大草原後，直升機將視天候許可執行作業。

目前已發現死亡張男屍體，消防局申請空勤總隊派遣直升機執行吊掛作業，將視天候許可執行。圖／民眾提供

目前已發現死亡張男屍體，消防局申請空勤總隊派遣直升機執行吊掛作業，將視天候許可執行。圖／民眾提供

屏東縣滿州鄉虎頭蜂攻擊2死1傷案，救難人員今天凌晨成功將重傷的張女搬運下山。圖／消防局提供