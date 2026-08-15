獨／高雄親子遊樂園開園2天爆人潮 警「撿」到百名幼童忙翻曝原因

台鐵高雄機廠改造的「高雄親子遊樂園區」上周開幕2天湧逾3萬名遊客，不少小孩玩翻天，一溜煙不見人，2天內有百名名幼童迷途大哭，被警方「撿」回服務台等認領，讓警忙翻；警方曝園區設施多、幼童太High、家長低頭滑手機不留神等因素釀幼童走失。

占地1.5公頃的舊台鐵修火車機廠改造成高雄親子遊樂園上周父親節開幕，園區設置30多項遊憩、運動設施，吸引大批親子同遊，正逢暑假及炎熱夏天，2天就湧入逾3萬名遊客。

轄區警方投入警力在周邊維持交通秩序，並在園區巡視，開園2天就傳出有100餘名幼童在園區玩得太High和家長或脫隊走失嚎啕大哭的狀況，迷途幼童被大人、警方一一送至服務台等認領，讓警方安撫哭得唏哩嘩啦的小朋友忙翻，疲於奔命。

為了讓家長或帶著幼稚園遊園的老師能清楚認出自己的小孩或孩童，警方將待認領的幼童抱上服務台，幼童排排坐在檯面上，有小朋友哭到臉上還掛著兩行淚珠，婦幼隊女警充當保母，男警秒變說唱家安撫，形成園區另類有趣畫面。

警方指出，因園區設施太多，孩童玩得樂不思蜀，四處奔跑，根本不甩大人，連幼稚園老師也很難掌控，帶著小孩的家長低頭滑手機，一不留神小孩就不見人影。

今天第二周連續假日，雖遇高雄下雨，但仍有不少親子撐傘、穿雨衣遊園，警方提醒家長或幼稚園老師進入園區應看清服務台位置，並隨時注意小孩動向，婦幼隊警方建議父母平時可教導小孩熟記家長的手機號碼，或讓孩子身上帶著寫聯絡方式的紙條，以利即時聯繫；若民眾發現迷途兒童，可向在現場的警察或工作人員尋求協助，或撥打110報案，避免發生危險情事或意外。

台鐵高雄機廠改造的「高雄親子遊樂園區」今天上午高雄下雨，仍有不少親子遊客湧入玩樂。圖／讀者提供

台鐵高雄機廠改造的「高雄親子遊樂園區」上周開園兩天湧入逾3萬名遊客，有不少孩童走失，女警在服務台安撫情緒。記者石秀華／翻攝

台鐵高雄機廠改造的「高雄親子遊樂園區」今天上午高雄下雨，有不少親子遊客在戶外區撐傘玩樂。圖／讀者提供

台鐵高雄機廠改造的「高雄親子遊樂園區」今天上午高雄下雨，有不少親子遊客玩樂，圖為園區服務台。圖／讀者提供

台鐵高雄機廠改造的「高雄親子遊樂園區」今天上午高雄下雨，有不少親子遊客在戶外區撐傘玩樂。圖／讀者提供