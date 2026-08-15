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虎頭蜂又來了！台東池上2工人遭蜂襲幸遇巡警救援

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

屏東滿州才發生虎頭蜂攻擊造成2死1傷的重大事件，台東池上鄉前天也傳出工程人員遭虎頭蜂攻擊，所幸2名工人遇上巡邏員警，及時獲救送醫，化解一場可能危及生命的蜂螫意外，也再次凸顯夏秋季節戶外活動及工程作業面對蜂群時不可輕忽。

屏東縣滿州鄉14日發生虎頭蜂攻擊事件，3名人員進入欖仁溪至出風鼻一帶探勘時疑遭蜂群攻擊，造成2人死亡、1人受傷，搜救人員緊急進入山區搶救，事件震驚各界。

就在屏東重大蜂螫事件受到關注之際，台東縣池上鄉也發生蜂襲工程人員事件。關山警分局池上分駐所所長李貫豪及警員楊捷翔前天上午執行巡邏勤務，行經池上鄉中東二路與新生路口附近時，突然聽見急促呼救聲。

員警察覺情況有異，立即停車上前查看，發現2名工程人員正在附近進行電線桿相關工程時，疑因施工過程驚動蜂群，突然遭到虎頭蜂攻擊及叮咬，兩人神情慌張，急忙呼救。

由於虎頭蜂螫傷可能引發嚴重過敏反應，甚至造成生命危險，李貫豪與楊捷翔不敢大意，立即協助2名工人離開蜂群攻擊範圍，並迅速駕車護送前往關山慈濟醫院，同時沿途注意兩人身體狀況。

所幸2名傷者經醫院治療及觀察後均無大礙，順利化解危機。員警完成護送後並未就此離開，考量事發地點鄰近道路，平時有居民、車輛及施工人員往來，若蜂群未受到處理，恐怕再次攻擊路過民眾，因此李貫豪與楊捷翔隨即返回現場查看。

兩人在確保自身安全的情況下搜尋蜂群來源，最後發現附近一棵大樹上築有蜂巢，李貫豪立即撥打1999通報，請求相關權責單位派員處理，同時提醒附近民眾暫勿靠近，以避免再次遭到蜂群攻擊。

警方提醒，夏秋季節是蜂類活動頻繁時期，尤其戶外工作、登山、修剪樹木或進行工程作業時，更應提高警覺。若發現虎頭蜂或蜂巢，切勿擅自靠近、揮打或自行摘除，應保持安全距離並通報相關單位處理。

若不慎遭蜂螫後出現呼吸困難、頭暈、噁心、全身紅腫等疑似嚴重過敏症狀，應立即撥打119送醫。

台東池上鄉2名工程人員施工時疑因驚動蜂群遭虎頭蜂攻擊，巡邏員警獲報後，立即協助將傷者帶離危險區域，並護送前往關山慈濟醫院治療。圖／關山警分局提
台東池上鄉2名工程人員施工時疑因驚動蜂群遭虎頭蜂攻擊，巡邏員警獲報後，立即協助將傷者帶離危險區域，並護送前往關山慈濟醫院治療。圖／關山警分局提

虎頭蜂 台東

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