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新竹女下班騎車慘遭車輾頭亡 駕駛肇逃…友人悲徵行車紀錄器

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹市香山區三姓橋火車站附近路段，昨晚發生嚴重車禍，48歲楊姓女子騎機車與汽車發生碰撞，頭部疑遭汽車輾過，當場失去生命跡象。警消人員到場時，肇事駕駛及車輛疑似已肇事逃逸，楊女經急救後送醫搶救，但仍宣告不治。

新竹市消防局表示，昨晚7時42分接獲民眾報案，指三姓橋火車站附近發生車禍，不確定是否有人受困，消防局隨即派遣2車4人前往救援。

新竹市消防局指出，目擊者稱楊女騎乘機車與汽車發生車禍，頭部疑遭汽車輾過。救護人員到場評估，發現楊女已無意識，當時仍戴著安全帽，頭部有撕裂傷，且已失去呼吸心跳，雖送醫途中持續急救措施，但最終仍宣告不治。

據了解，警消人員到場時，現場已未見肇事車輛及駕駛，初步疑為肇事逃逸，至於雙方車輛碰撞經過、肇事車輛及駕駛身分，仍待警方進一步調查釐清。

楊女友人事後也在臉書社團「新竹爆料公社」徵求目擊者及行車紀錄器畫面。友人表示，楊女8月14日晚間7時許下班，行經三姓橋車站路口、準備往元培街方向返家時發生車禍，當場失去生命跡象。

友人轉述目擊者說法指出，肇事汽車撞上楊女後沒有停車，還疑似輾過楊女，隨後棄車離去。友人感謝已有現場騎士協助提供線索及報案，也呼籲當時行經附近的駕駛，若行車紀錄器拍下事故經過，或掌握其他相關線索，盼能提供給家屬及警方，協助釐清事故真相。

新竹市香山區三姓橋火車站附近路段，昨晚發生嚴重車禍，48歲楊姓女子騎機車與汽車發生碰撞，頭部疑遭汽車輾過，當場失去生命跡象。記者黃羿馨／翻攝
新竹市香山區三姓橋火車站附近路段，昨晚發生嚴重車禍，48歲楊姓女子騎機車與汽車發生碰撞，頭部疑遭汽車輾過，當場失去生命跡象。記者黃羿馨／翻攝

楊女友人事後也在臉書社團「新竹爆料公社」徵求目擊者及行車紀錄器畫面。圖／取自臉書「新竹爆料公社」
楊女友人事後也在臉書社團「新竹爆料公社」徵求目擊者及行車紀錄器畫面。圖／取自臉書「新竹爆料公社」

楊女友人事後也在臉書社團「新竹爆料公社」徵求目擊者及行車紀錄器畫面。圖／取自臉書「新竹爆料公社」
楊女友人事後也在臉書社團「新竹爆料公社」徵求目擊者及行車紀錄器畫面。圖／取自臉書「新竹爆料公社」

肇逃 新竹 車禍

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