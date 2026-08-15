快訊

運動員轉身／護國神山不好爬 選手轉戰半導體有致命傷

影／印尼規模7.7強震！候船室倒塌畫面曝光 數百旅客驚逃

美國密西根爆連環槍擊「5死1命危」！39歲嫌犯也死亡

聽新聞
0:00 / 0:00

陸偷渡客躲桃園朝陽森林公園熱議 地方不意外：該處可解決食衣住問題

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

大陸偷渡客達橡皮艇跑到台灣，海巡署證實在桃園朝陽森林公園逮到2人，引發地方議論。由於該公園長期有街友出沒，曾發生重大社會事件，當地里長卓正斌指此情恐成治安危機，但社會局認為偷渡客事件無法證明與街友聚集相關，人民有居住遷徙自由，只能加強關懷輔導。

朝陽里長卓正斌指出，朝陽森林公園遊民最多曾有一晚30人，在前市長鄭文燦任內曾發生街友打群架、遊民鬥毆致死事件，後來整頓降到15人左右，目前仍維持這個人數。

卓正斌表示，沒聽說有海巡人員抓偷渡客，但有也不稀奇，朝陽森林公園遊民來來去去，有2、3成經常流動，他雖然認得幾張熟面孔，但手中沒有街友個資，無從查起其身分是否合法。社會局雖派人每天早晚點名，但手中名單也只是造冊列管的既有關懷對象，若是新來或剛露宿街頭的街友，他們也無從查起。

「街友聚集地存在危機隱憂，盼政府高層重視。」卓正斌說，街友聚集地就像資訊交換中心，彼此會分享哪裡有免費餐盒能領，哪裡可以洗澡，天冷可以去哪裡睡覺，食衣住的問題在這裡都能獲得解決辦法，而且一般人不會靠近，很好隱匿行蹤，藏偷渡客或逃逸外勞也不足為奇。

桃園市社會局表示，朝陽森林公園因為鄰近社會局外展中心據點，所以每天有社工就近方式關懷，但不會拿著簿冊一一點名核對身分。社工主要是提供街友關懷和福利服務，查訪過程也會特別關心新面孔，若對方身分不明且行為異常，會通知警方進一步查察，目前訊息也無法證明偷渡客事件與街友聚集相關，勿過度連結。

社會局也說，街友不是收容中的人，和一般人一樣享有居住及移動的自由，未來會持續至各據點訪查，掌握人員變動及服務需求，觀察有無安全風險。如果有，就請警察協助處理。

大陸籍欒姓、于姓男子涉駕橡皮艇從新北市八里偷渡上岸，海巡署接獲報案，6天後才在桃園查獲兩人。圖／海巡署提供
大陸籍欒姓、于姓男子涉駕橡皮艇從新北市八里偷渡上岸，海巡署接獲報案，6天後才在桃園查獲兩人。圖／海巡署提供

偷渡 森林公園 桃園 遊民 大陸 海巡署

延伸閱讀

桃市警局前廣場傳猝死 六旬街友倒長椅「全身冰冷已屍僵」

台中驚見母當街拉扯女兒還試圖丟包 母坦承「這原因」壓力大管教過當

桃園可負擔住宅網路調查／8成聽過政策 有一定了解者不到5成

轉化營走進少觀所 更生少年社工：缺的往往是安全感

相關新聞

影／新莊IKEA前方當街砍人 嫌犯理由很瞎：機車排氣管太吵！

新北市新莊IKEA前方昨晚發生當街持刀砍人，2名機車騎士糾紛，41歲黃男酒後自稱不滿20歲金男的機車排氣聲太吵，竟騎車衝撞再拿水果刀砍傷對方，警方迅速趕抵逮人，依殺人未遂等罪嫌移送偵辦，傷者送醫暫無生命危險。

新竹女下班騎車慘遭車輾頭亡 駕駛肇逃…友人悲徵行車紀錄器

新竹市香山區三姓橋火車站附近路段，昨晚發生嚴重車禍，48歲楊姓女子騎機車與汽車發生碰撞，頭部疑遭汽車輾過，當場失去生命跡象。警消人員到場時，肇事駕駛及車輛疑似已肇事逃逸，楊女經急救後送醫搶救，但仍宣告不治。

陸偷渡客躲桃園朝陽森林公園熱議 地方不意外：該處可解決食衣住問題

大陸偷渡客達橡皮艇跑到台灣，海巡署證實在桃園朝陽森林公園逮到2人，引發地方議論。由於該公園長期有街友出沒，曾發生重大社會事件，當地里長卓正斌指此情恐成治安危機，但社會局認為偷渡客事件無法證明與街友聚集相關，人民有居住遷徙自由，只能加強關懷輔導。

北市通安街攤販清晨起火延燒超商 65名消防員到場搶救

台北市大安區通安街今天清晨發生火警，通安街的一處攤販突然起火，火勢延燒至一旁超商，還好無人受傷。消防人員獲報後趕抵現場，上午7時19分將火勢撲滅。

疑闖禁區…屏東滿州傳遭虎頭蜂襲2死1傷 墾管處：行前探勘未申請

屏東滿州鄉昨發生虎頭蜂攻擊，釀兩死一傷憾事，死傷的三人是為了十六日舉辦活動先進入欖仁溪探勘，疑未申請且闖入墾丁國家公園生態保護區未開放路線，意外遭蜂群攻擊，張女受傷獲救，傳已死亡的兩男待搜。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。