陸偷渡客躲桃園朝陽森林公園熱議 地方不意外：該處可解決食衣住問題

大陸偷渡客達橡皮艇跑到台灣，海巡署證實在桃園朝陽森林公園逮到2人，引發地方議論。由於該公園長期有街友出沒，曾發生重大社會事件，當地里長卓正斌指此情恐成治安危機，但社會局認為偷渡客事件無法證明與街友聚集相關，人民有居住遷徙自由，只能加強關懷輔導。

朝陽里長卓正斌指出，朝陽森林公園遊民最多曾有一晚30人，在前市長鄭文燦任內曾發生街友打群架、遊民鬥毆致死事件，後來整頓降到15人左右，目前仍維持這個人數。

卓正斌表示，沒聽說有海巡人員抓偷渡客，但有也不稀奇，朝陽森林公園遊民來來去去，有2、3成經常流動，他雖然認得幾張熟面孔，但手中沒有街友個資，無從查起其身分是否合法。社會局雖派人每天早晚點名，但手中名單也只是造冊列管的既有關懷對象，若是新來或剛露宿街頭的街友，他們也無從查起。

「街友聚集地存在危機隱憂，盼政府高層重視。」卓正斌說，街友聚集地就像資訊交換中心，彼此會分享哪裡有免費餐盒能領，哪裡可以洗澡，天冷可以去哪裡睡覺，食衣住的問題在這裡都能獲得解決辦法，而且一般人不會靠近，很好隱匿行蹤，藏偷渡客或逃逸外勞也不足為奇。

桃園市社會局表示，朝陽森林公園因為鄰近社會局外展中心據點，所以每天有社工就近方式關懷，但不會拿著簿冊一一點名核對身分。社工主要是提供街友關懷和福利服務，查訪過程也會特別關心新面孔，若對方身分不明且行為異常，會通知警方進一步查察，目前訊息也無法證明偷渡客事件與街友聚集相關，勿過度連結。

社會局也說，街友不是收容中的人，和一般人一樣享有居住及移動的自由，未來會持續至各據點訪查，掌握人員變動及服務需求，觀察有無安全風險。如果有，就請警察協助處理。