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影／新莊IKEA前方當街砍人 嫌犯理由很瞎：機車排氣管太吵！

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市新莊IKEA前方昨晚發生當街持刀砍人，2名機車騎士糾紛，41歲黃男酒後自稱不滿20歲金男的機車排氣聲太吵，竟騎車衝撞再拿水果刀砍傷對方，警方迅速趕抵逮人，依殺人未遂等罪嫌移送偵辦，傷者送醫暫無生命危險。

警方昨晚8時40分左右接獲民眾報案指稱IKEA前方機車待轉區，有人遭持刀攻擊，新莊派出所就在旁邊，立即調派人力與頭前派出所線上警網趕赴現場，當場壓制逮捕黃男，並協助受傷金男送醫。

黃姓男子情緒激動、身上有酒味，自稱騎機車路過時，不滿陌生金姓男子的機車改裝排氣管很吵，便直接衝撞攔停理論，黃男繼而自機車置物箱取出水果刀攻擊，造成金男左手臂及左背撕裂傷，所幸意識清楚，經救護車送往板橋亞東醫院急診後暫無生命危險。

金男聲稱不認識黃男，莫名其妙被衝撞攔停砍傷、並自稱機車排氣管是合法改裝，是否合格尚待驗證。黃男酒測值0.15毫克，警詢後將依殺人未遂、傷害、妨害自由、毀損及公共危險等罪嫌，移送新北地檢署偵辦，並將建請檢察官向法院聲請預防性羈押。

41歲黃男酒後自稱不滿20歲金男的機車排氣聲太吵，竟騎車衝撞再拿水果刀砍傷對方。記者林昭彰／翻攝
41歲黃男酒後自稱不滿20歲金男的機車排氣聲太吵，竟騎車衝撞再拿水果刀砍傷對方。記者林昭彰／翻攝

新北市新莊IKEA前方昨晚發生當街持刀砍人，警方獲報趕抵，持槍喝令白衣嫌犯趴下，迅速制伏逮捕。記者林昭彰／翻攝
新北市新莊IKEA前方昨晚發生當街持刀砍人，警方獲報趕抵，持槍喝令白衣嫌犯趴下，迅速制伏逮捕。記者林昭彰／翻攝

新北市新莊IKEA前方昨晚發生當街持刀砍人，大批員警獲報迅速趕抵，制伏逮捕嫌犯。記者林昭彰／翻攝
新北市新莊IKEA前方昨晚發生當街持刀砍人，大批員警獲報迅速趕抵，制伏逮捕嫌犯。記者林昭彰／翻攝

IKEA 機車 機車騎士 殺人未遂

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