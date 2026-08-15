疑闖禁區！屏東滿州傳遭虎頭蜂襲2死1傷…墾管處：行前探勘未申請

屏東滿州鄉出風鼻傳出虎頭蜂攻擊釀二死一傷，三人入山前曾向民宅問路。圖／小花雨來菇提

屏東滿州鄉昨發生虎頭蜂攻擊，釀兩死一傷憾事，死傷的三人是為了十六日舉辦活動先進入欖仁溪探勘，疑未申請且闖入墾丁國家公園生態保護區未開放路線，意外遭蜂群攻擊，張女受傷獲救，傳已死亡的兩男待搜。

中華健行登山會高雄市協會及中華民國山難救助協會日前向墾丁國家公園管理處申請十六日辦理出風谷、出風鼻及佳樂水海岸線生態保育教育活動，預計四十二人參加，經墾管處核准在案。

六十九歲張姓男子、六十四歲顏姓男子、四十九歲張姓女子十二日先行探勘，入山前曾到附近民宅問路，被監視器錄下身影，但隔天晚間滿州鄉里德村長林智強發現車輛仍停放在入口處，感覺怪異，向墾管處通報。

搜救人員昨由欖仁溪入山搜尋，以電話聯繫上張女，獲知兩名同行男性因遭虎頭蜂嚴重螫傷失去生命跡象，受傷的她退至出風鼻附近待援。昨天滿州地區雷雨交加，搜救人員冒雨成功將張女救護下山，但兩名死者因位置過於深山，仍在搜尋中。

據了解，協會申請的活動路線為「出風谷、出風鼻及佳樂水海岸線」，但行程簡章卻顯示由欖仁溪登山口，經出風谷大草原、出風鼻海灘，最後到佳樂水，走的是陸路並非海路，且活動路線及三人的探勘路線也疑與申請路線不同。中華健行登山會高雄市協會對此表示，全案仍在釐清當中，無法對外說明。

墾管處表示，欖仁溪到出風谷路線人煙罕至、林木茂密且危險性高，並未開放。這次事故地點位於國家公園生態保護區內，但三人的探勘行程並未提出申請，也不在核准的許可範圍內。保護區除已開放的指定步道外，多屬未開發的原始環境，潛藏危險。民眾須依法事先提出申請，並嚴格遵循核准路線，以確保生命安全。