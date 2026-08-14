高雄運匠疑身體不適撞傷人行道母女 衝停車場波及4車撞壞繳費亭

粘姓男子今晚7時許駕計程車疑因身體不適及路況不熟，行經高市華夏路與重平路口時，車子滑行至人行道撞傷蔡姓母女，後又波及停車場內BMW等4車並撞壞繳費亭，粘男胸部挫傷，警方事後檢測，粘無酒駕亦無毒駕行為，詳細肇因及肇責待釐清。

左營警分局指出，粘姓男子（50歲）今晚7時許駕計程車沿華夏路由南往北方向行駛，行經華夏路與重平路口時，車子突然衝上路口人行道後，擦撞當時站立於人行道上的蔡姓女子（49歲）及其女兒石姓女子（18歲）。

蔡姓母女遭撞後，粘男的計程車又衝入一旁私人收費停車場，波及箱型車、BMW等4輛車，連繳費亭都被撞倒，現場一片凌亂。

事故造成蔡女及石女身體多處擦挫傷，粘男胸部挫傷，3人均送醫治療。警方事後對粘男施以酒測及唾液快篩，均無酒駕及毒駕行為。

粘男稱身體不適、對路況不熟肇禍，警方後續將調閱周邊監視器畫面，以釐清事故發生經過，詳細肇因及肇責送交通大隊分析研判。

粘姓男子今晚7時許駕計程車疑因身體不適及路況不熟，車子撞傷站在人行道的蔡姓母女，並潑及停車場4車、撞毀繳費亭。記者石秀華／翻攝

粘姓男子今晚7時許駕計程車疑因身體不適及路況不熟，車子撞傷站在人行道的蔡姓母女，並潑及停車場4車、撞毀繳費亭。記者石秀華／翻攝