影／澎湖西嶼釣客落海OHCA 岸巡消防接力搶命21分鐘送醫

澎湖西嶼鄉二崁天和養殖場附近海域今天傍晚發生釣客落水意外，釣客被救起時已OHCA（到院前心肺功能停止），從岸巡人員施作心肺復甦術，消防救護人員接手急救到送醫，前後僅21分鐘，「無縫接軌」與時間賽跑搶命。

消防局下午5時4分接獲報案，勤務中心第一時間透過電話指導現場人員實施CPR，派遣西嶼分隊2輛救護車、4名消防人員趕往現場，並由分隊長蔡慶鴻指揮救援。

短短6分鐘後，消防人員於下午5時10分抵達，落水釣客已由第七岸巡隊巡邏人員救上岸，但失去呼吸心跳，岸巡人員持續實施CPR，沒有中斷急救。

救護人員隨即接手，除了持續胸外按壓，也使用AED、聲門上呼吸道及甦醒球給氧等設備，維持患者生命徵象，經現場處置後，下午5時25分由救護車送往衛福部澎湖醫院急救。

從接獲報案啟動搶救，岸巡消防接力僅花21分鐘就將人送醫，消防局表示，事故發生後，救護人員抵達前的處置尤其關鍵，決定能否替患者爭取更多生機。

消防局提醒，澎湖海象瞬息萬變，岸際環境受風勢、潮汐影響，從事垂釣等海域活動前，應掌握天候並做好安全防護；一旦發現有人落水或失去意識，也應立即撥打119，依勤務人員線上指導實施CPR，在專業救援抵達前，把握黃金救援時間。