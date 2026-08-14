墾丁蜂螫釀2死！夏秋之交虎頭蜂警戒高 專家提醒野外防蜂這些該注意

屏東墾丁國家公園出風鼻今天發生嚴重蜂螫意外，釀成2死1重傷悲劇，台灣蜂類保育協會理事長蔡明憲受訪時指出，每年夏秋之交8月至11月正是虎頭蜂族群規模發展至頂峰、警戒性最強的時期，民眾至野外活動時，若遇蜂隻盤旋，務必保持冷靜「默默離開」，切勿揮舞拍打或停留現場，以免誘發蜂群大規模攻擊。

蔡明憲表示，虎頭蜂的蜂巢發展具有季節性。春季4、5月時，蜂巢剛開始發育，規模僅約棒球大小，若未遭受颱風侵襲或東方蜂鷹等天敵捕食，經過整個夏季的順利發展，到了8月至11月秋季期間，蜂群規模會急遽膨脹至籃球大小，巢內工蜂數量可達上千甚至上萬隻，此時蜂群的防禦範圍與警戒性皆會顯著提升。

針對民眾普遍認為樹林裡才有蜂巢的迷思，蔡明憲澄清，虎頭蜂築巢地點種類繁多，除了高大樹木外，土穴、低矮灌木叢、甚至枯枝葉片下方都有可能築巢，即便是看似開闊的大草原或海岸線，周邊若有低矮植被，仍可能隱藏蜂巢，民眾切莫掉以輕心。

蔡明憲強調，若在野外遭遇虎頭蜂，當發現有巡邏蜂在周遭飛航盤旋時，代表蜂群正在評估環境，此時「切勿拿帽子、扇子或登山杖揮舞拍打」，也千萬不要停留在原地檢視，否則極易被視為敵意行為而遭集體圍攻，正確做法是「保持冷靜、默默順著來路離開」。

蔡明憲指出，許多致死案例往往是因為被螫咬後「未能在第一時間遠離現場」，或在安全距離不足處停留檢視傷口，可能導致遭持續攻擊。他提醒，虎頭蜂攻擊主要目的是驅逐而非「非要折磨致死」，只要民眾迅速跑開、拉開距離，蜂群便會停止追擊。

在防護裝備與穿著方面，蔡明憲說明，研究顯示深色或黑色衣物確實比白色衣物更容易引起蜂群的防禦行為，但「顏色並非唯一決定因素」，動作幅度、停留時間與距離才是主因。

民眾至山林活動，可穿著淺色長袖長褲，並可至醫療院所及藥局諮詢預先自備口服抗組織胺，若不幸遭螫咬且距離醫療院所較遠時，可作為緊急緩解過敏反應的備用手段，若有條件者亦可準備腎上腺素，但用藥皆需要遵從醫囑使用。