台東台11線驚傳曳引車失控撞3車3民宅 百萬Porsche慘成受害者

台東縣成功鎮台11線今天下午近2時發生車禍，一輛水泥曳引車疑似失控，先後撞擊路旁停放的汽機車及民宅，造成3輛汽機車受損，其中包括一輛百萬Porsche休旅車，另有3間民宅外部設施受波及。肇事曳引車司機僅受輕傷，詳細肇事原因仍由警方調查釐清。

據了解，事故發生時，水泥曳引車行經台11線成功鎮路段，疑似突然偏離原行駛方向，撞上路旁停放的車輛，並波及住家外部設施，現場一度傳出巨大撞擊聲響，受損車輛及住家設施散落一地。

其中一名受波及車主表示，肇事司機事後曾向他說，當時疑似因彎腰撿拾東西，導致方向盤偏離，才會發生後續撞擊。不過，實際肇事原因仍待警方進一步調查及釐清。

車主看著愛車嚴重受損相當心疼，表示車輛受創程度嚴重，恐怕已達報廢程度，突如其來的損失讓他難以接受。

另一名遭波及的住戶表示，當時突然聽到非常大的撞擊聲，出門查看才發現自家機車及冷氣機都遭撞毀，住家外部也受到損害，所幸當時沒有民眾在現場而造成更嚴重傷亡。

這起事故共造成3輛汽機車受損，其中包括一輛百萬 Porsche 休旅車，另有3間房屋外部設施遭到波及，事故詳細經過及原因仍待進一步調查。

台東成功鎮台11線車禍，路旁停放的百萬Porsche休旅車遭失控水泥曳引車撞擊，車身嚴重毀損，車主看了相當心疼。圖／讀者提供