桃市警局前廣場傳猝死 六旬街友倒長椅「全身冰冷已屍僵」

家住新竹60歲宋姓男子今天上午被民眾發現倒臥桃園市政府園區內綠地長椅，警消獲報趕抵時，宋男已全身冰冷、明顯死亡。警方初步排除外力介入，現已聯繫家屬，得知有相關病史，確切死因仍待檢方會同法醫進一步相驗釐清。

據了解，宋姓男子雖身患疾病且有家室，但長期習慣在外流浪。昨天深夜，宋男獨自一人走進桃園市政府與市警局間的園區天幕廣場，隨後躺在長椅上休息。直到14日上午上班時間，路過民眾察覺異狀向前查看，才驚覺他早已沒有呼吸心跳，隨即報警處理。

警消人員趕赴現場後，發現宋男肢體僵硬、失去生命跡象，已明顯死亡多時。附近其他街友向警方表示，前一晚曾目擊宋男獨自徘徊，過程並未與任何人發生爭執或交談。警方鑑識人員仔細勘查現場，確認宋男身上並無明顯外傷，初步研判無他殺嫌疑。

警方後續透過身分比對聯繫上宋男的親友，家屬接獲噩耗時表現鎮定，表示罹有疾病未感訝異，將安排時間北上配合製作筆錄並處理後事。檢警目前已完成現場採證，詳細死亡原因將由檢察官進行相驗確定。

來自新竹的宋姓男子昨晚在桃園市政府園區內的天幕廣場的長椅上休息，今晨卻被上班民眾發現已經死亡。記者陳恩惠／攝影