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桃市警局前廣場傳猝死 六旬街友倒長椅「全身冰冷已屍僵」
家住新竹60歲宋姓男子今天上午被民眾發現倒臥桃園市政府園區內綠地長椅，警消獲報趕抵時，宋男已全身冰冷、明顯死亡。警方初步排除外力介入，現已聯繫家屬，得知有相關病史，確切死因仍待檢方會同法醫進一步相驗釐清。
據了解，宋姓男子雖身患疾病且有家室，但長期習慣在外流浪。昨天深夜，宋男獨自一人走進桃園市政府與市警局間的園區天幕廣場，隨後躺在長椅上休息。直到14日上午上班時間，路過民眾察覺異狀向前查看，才驚覺他早已沒有呼吸心跳，隨即報警處理。
警消人員趕赴現場後，發現宋男肢體僵硬、失去生命跡象，已明顯死亡多時。附近其他街友向警方表示，前一晚曾目擊宋男獨自徘徊，過程並未與任何人發生爭執或交談。警方鑑識人員仔細勘查現場，確認宋男身上並無明顯外傷，初步研判無他殺嫌疑。
警方後續透過身分比對聯繫上宋男的親友，家屬接獲噩耗時表現鎮定，表示罹有疾病未感訝異，將安排時間北上配合製作筆錄並處理後事。檢警目前已完成現場採證，詳細死亡原因將由檢察官進行相驗確定。
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