快訊

陳幸妤為何突重擊趙建銘1拳？ 律師推測可能跟「這件事」有關

三星被爆取消Galaxy S27可變光圈相機技術、S27 Ultra還縮水1功能

台股開高走低收盤下跌210點 軍工股獲利多大漲

聽新聞
0:00 / 0:00

喝完奶就睡！30歲正妹3個月蛀7顆 醫示警：未及時處理恐害命

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師林佳詠示範正確刷牙方式。圖／衛福部台中醫院提供
醫師林佳詠示範正確刷牙方式。圖／衛福部台中醫院提供

牛奶助眠，小心睡好覺卻毀了一口好牙！台中30歲陳姓粉領族因工作壓力大導致睡眠品質差，聽從友人建議，半夜醒來就喝杯牛奶助眠，果然一覺到天亮，但三個月後，例行牙齒健檢竟發現7顆蛀牙，確診為「猛爆性齲齒」，經補牙治療與衛教喝奶後要漱口後，牙齒狀況恢復良好。

衛福部台中醫院牙科主任林佳詠說明，陳女的狀況與幼童常見的「奶瓶性齲齒」如出一轍，主要是因為半夜喝完奶後未口腔清潔就入睡，牛奶中的乳糖殘留在口中，加上睡眠時唾液分泌減少，口腔環境變酸，導致細菌瘋狂侵蝕齒質。

林佳詠提醒，成人「猛爆性齲齒」除了會發生在牙齒健全者身上，連管灌餵食的患者也是高風險群群，臨床曾碰過一名72歲中風臥床靠鼻胃管餵食的長者，因沖泡式營養品在吞嚥時仍會部分回流到口腔，在未做好口腔清潔的情況下，僅剩的9顆牙有3顆出現6個蛀洞，其中一顆嚴重感染併發蜂窩性組織炎。

林佳詠說明，根據牙科醫學雜誌定義，「成人猛爆性齲齒」是指半年內出現10個蛀洞，或全口超過1/3牙齒蛀牙症狀，發展極快、侵犯全口牙齒，甚至常伴隨劇烈疼痛或神經壞死，若未及時處理，恐惡化引發蜂窩性組織炎危及性命，民眾切不可輕忽。

林佳詠提醒，預防「猛爆性齲齒」首重改善潔牙習慣，在餐後確實刷牙與使用牙線清潔口腔，並減少糖分攝取。此外，成人每半年定期洗牙並進行口腔檢查，65歲以上長輩與腦中風、癌症等重大傷病患者每三個月可到醫院塗氟防蛀牙，及早發現蛀牙並及時治療，才能保住一口健康好牙。

牛奶 牙齒 蛀牙

延伸閱讀

好讀周報／超怕看牙醫…科學家追求牙齒壞了身體能「自己長出來」

中山醫大牙醫系跨海義診13年 深入柬埔寨偏鄉改善居民口腔健康

自費黏多醣篩檢 提早至0.2歲確診及治療

離職才敢說！員工曝「不加水」木瓜牛奶秘辛 網吵翻：稠到只能用湯匙

相關新聞

日本暴雨7千人夜宿成田機場 超商食物搶空、台旅客像難民砸2萬日圓逃離

日本千葉昨晚降下破紀錄豪雨，成田機場更因此出現大批旅客打地鋪過夜。有台灣旅客不惜代價，以每人約新台幣4000元車資包下白牌車，但沿途路況卻讓他嚇出冷汗。而今天上午雨停放晴後，首都圈交通仍未恢復正常，成田特快N'EX午前大規模停駛。

大台北、嘉義以南12縣市大雨特報 西南風+午後對流發威

西南風影響及午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布12縣市大雨特報，今天基隆北海岸、大台北、嘉義以南地區及北部、東北部山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水。

外食族減重難？醫師建議調整吃飯順序 讓身體分泌天然瘦瘦針

外食族想減重真的很難嗎？現代人飲食過於精緻，三餐又不規律，即使努力運動也很難瘦下來。減重醫師蕭捷健表示，不少人抱怨天天外食根本沒得選擇，導致於想瘦下來都很難，他建議只要調整「吃飯順序」，身體就會分泌天然的瘦瘦針，減重就不是問題。

喝完奶就睡！30歲正妹3個月蛀7顆 醫示警：未及時處理恐害命

喝牛奶助眠，小心睡好覺卻毀了一口好牙！台中30歲陳姓粉領族因工作壓力大導致睡眠品質差，聽從友人建議，半夜醒來就喝杯牛奶助眠，果然一覺到天亮，但三個月後，例行牙齒健檢竟發現7顆蛀牙，確診為「猛爆性齲齒」，經補牙治療與衛教喝奶後要漱口後，牙齒狀況恢復良好。

2.5萬腦中風病人需長期復健⋯10家復健病房僧多粥少 醫：沒排到別放棄

衛福部健保署今天在彰化公布「復健病房試辦計畫」選定10家醫院試辦，多為地區、區域醫院，盼協助腦中風病人順利復健，預計嘉惠2千位患者。腦中風學會理事長陳龍說，此政策可讓病人獲得更具連續性照護，但全台腦中風病人約5萬人，粗估半數，約2.5萬人病情相對嚴重，需接受急性後期復健等照護，10家醫院的病床數相加，恐還是僧多粥少，盼未來擴張病床數或增加醫院據點數量。

大雷雨狂轟高雄屏東台東 小心閃電落雷

劇烈天氣正在或即將發生，中央氣象署發布高雄市、屏東縣大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時31分；另台東縣大雷雨持續至下午2時36分，有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，慎防低窪地區積水、低能見度、雷擊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。