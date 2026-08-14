麗星郵輪「探索星號」船員頭部受傷 空勤總隊公海吊掛送醫搶救

麗星郵輪旗下「探索星號」郵輪今天上午返航基隆途中，船上一名菲律賓籍船員在航行至日本與那國島東北約65浬附近頭部受傷，船方緊急向國搜中心求助，空勤總隊出動直升機到松山東北76浬的公海上將人吊掛救起，後送台北松山機場緊急送醫。

空勤總隊指出，上午接獲國家搜救中心通知，在日本與那國島東北約65浬，巴哈馬籍探索星號郵輪「STAR NAVIGATOR」上面一名菲律賓籍男性船員頭部受傷，需要緊急後送。

空勤總隊直升機從松山駐地的待命機與組員NA-101立刻起飛，到達松山東北76浬的公海上的會合點後，在船上完成落艦後接到傷患，吊掛上直升機再急赴松山，圓滿將病患交救護車轉送醫院。

探索星號郵輪指出，今日上午因一名船員突發緊急醫療狀況，安排由台灣直升機進行醫療後送，目前船上營運正常，預計不影響抵達基隆時間。