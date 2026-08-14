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萬元中獎彩券遺落街頭 新店警民接力「跨區尋人」物歸原主

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

一張看似平凡的彩券，竟成了尋回萬元的幸運關鍵！日前新北市新店區一名民眾於街頭拾獲一張「39樂合彩」彩券，經熱心里長協助核對，赫然發現該彩券中獎金額高達新臺幣1萬2千餘元。新店警分局安和派出所員警獲報後，為避免中獎權益受損，展開跨區搜查，最終在熱心店家與警方的鍥而不捨下，成功將這份幸運物歸原主。

據了解，今年7月29日上午，新店區永安里里長林清一接獲里民通報，稱在永安街附近雜貨店拾獲彩券一張。里長警覺地核對開獎結果，確認該彩券確實中獎。深知中獎實屬不易，若因遺失而錯失領獎期限實在可惜，里長隨即將彩券送至安和派出所。

安和派出所受理後，所長劉伊荏與警員黃敬堯分析，彩券兌獎期限雖還有3個月，但若按一般程序處理，恐因時效問題導致監視器影像覆蓋，增加尋人難度。為把握黃金時間，警方主動聯繫中國信託銀行查詢發行資訊，鎖定該彩券係於中和區景新街一家彩券行售出。

警方立即前往現場訪查，店家對購買人留有印象，指認該名婦人常至鄰近市場買菜。警方隨即調閱彩券行周邊路口監視器，過濾比對婦人的衣著與動線，推斷其買菜後搭乘公車離去。儘管尋人過程如大海撈針，警方仍堅持追查，並特別委託彩券行老闆留意。

日前，該名婦人如往常前往市場買菜並進入彩券行，老闆一眼認出即為失主，立即通報警方。經核對身分與購買紀錄無誤，安和派出所於本月5日正式將中獎彩券發還給張姓婦人。

張婦接過彩券時，才驚覺自己竟遺失了中獎彩券，對於警方不辭辛勞跨區調閱影像，以及里長與店家的熱心協助深表感謝。新店警分局表示，此舉不僅保障民眾權益，更體現了社區警政中警民合作的溫暖力量。

萬元中獎彩券遺落街頭，新店警民接力「跨區尋人」物歸原主。記者王長鼎／翻攝
萬元中獎彩券遺落街頭，新店警民接力「跨區尋人」物歸原主。記者王長鼎／翻攝

萬元中獎彩券遺落街頭，新店警民接力「跨區尋人」物歸原主。記者王長鼎／翻攝
萬元中獎彩券遺落街頭，新店警民接力「跨區尋人」物歸原主。記者王長鼎／翻攝

萬元中獎彩券遺落街頭，新店警民接力「跨區尋人」物歸原主。記者王長鼎／翻攝
萬元中獎彩券遺落街頭，新店警民接力「跨區尋人」物歸原主。記者王長鼎／翻攝

彩券 獎金

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