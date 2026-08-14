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虎頭蜂群攻擊人！深入屏東滿州出風鼻生態保護區探勘 傳2死1重傷

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

出風鼻大草原。圖／墾管處提供
出風鼻大草原。圖／墾管處提供

屏東滿州鄉出風鼻今天上午傳出疑似虎頭蜂攻擊人事件，2男1女因遭虎頭蜂攻擊，2名男子已無生命跡象，張姓女子則是受傷退到出風鼻附近，打電話向救難人員求援，目前警消及搜救人員已趕往現場全力搶救。由於現場無訊號，相關消息仍待進一步確認。

墾丁國家公園管理要處表示，中華健行登山會高雄市協會及中華民國山難救助協會共2男1女，今天由滿州鄉里德村欖仁溪前往出風谷踏勘。該協會7月向墾管處申請，42人將於8月16日辦理出風谷、出風鼻及佳樂水海岸線生態保育教育活動，經墾管處核准在案。

據了解，2男1女12日由欖仁溪進入進行踏勘，13日晚上7時許滿州鄉里德村長發現車輛停在原處，覺得有問題，向墾管處南仁山管理站人員通報，並依車輛號碼聯絡到相關人員家屬，向警方通報失聯。

今天上午8時50分高雄市救難協會12人及滿州消防隊1人，由欖仁溪進入進行搜救，上午9時40分接獲失聯的張女以電信聯繫，表示受到虎頭峰攻擊2男已經無生命跡象，她則受傷退至出風鼻附近。搜救人員因此撤回改由溪仔口前往出風鼻，希望能與張女會合再進行下一步搜救行為。

出風鼻大草原。圖／墾管處提供
出風鼻大草原。圖／墾管處提供

屏東滿州鄉出風鼻今天上午傳出疑似虎頭蜂攻擊人。聯合報系資料照
屏東滿州鄉出風鼻今天上午傳出疑似虎頭蜂攻擊人。聯合報系資料照

虎頭蜂 屏東 墾丁

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