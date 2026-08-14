影／亂放煙火炸到民宅外牆！警今逮1人 發現他當時裝熱心幫滅火

高雄市鼓山區哨船街一處民宅外昨天晚間傳出火警，現場民宅外牆被燒得焦黑，屋外雜物堆更出現悶燒情形，警方與消防人員獲報後迅速趕抵撲滅火勢，所幸無人傷亡。警方經調閱監視器鎖定特定對象，徹夜埋伏10小時後，於今天上午順利將涉案的48歲黃姓男子拘提到案，全案依公共危險罪嫌移送法辦。

鼓山警方指出，昨天晚間9時許接獲民眾報案，稱哨船街民宅發生火災，警消趕赴現場時，發現火勢集中於房屋後方非主體之外推牆面，除牆面受火勢波及留下嚴重熏黑痕跡外，屋外堆放的雜物亦持續悶燒，經消防人員迅速射水灌救，火勢於短時間內撲滅，未造成人員受困或傷亡。

原本以為是學生放暑假玩鞭炮煙火釀禍，沒想到警方隨後擴大調閱事發地點周邊監視器畫面，赫然發現火警發生前，現場曾有民眾任意點燃爆竹煙火，爆裂火花與火星直接波及民宅外牆及雜物堆，隨即引發火勢。

事發後這名48歲黃姓男子還在現場查看警消救災，並上前協助滅火，因此原以為他是熱心前來幫忙，但殊不知他才是罪魁禍首，警方鎖定他涉案後，隨即前往其住處外徹夜埋伏守候，經近10小時的埋伏，警方於今天上午7時許見黃男出現，當場將其拘提到案。

黃男對施放煙火致釀火警一事供稱不諱，警方訊後將全案依公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦。警方同時呼籲民眾切勿任意燃放爆竹煙火或因一時好玩而有危害公共安全之行為，爆竹火星極易引燃乾燥雜物，若不慎引發火災，不僅危及他人生命財產安全，更需承擔嚴重的刑事與民事責任。